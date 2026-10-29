Demokratyczni ustawodawcy w USA, w tym senator Elizabeth Warren i kongresmenka Ilhan Omar, wezwali amerykańską Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) do rezygnacji z proponowanego złagodzenia przepisów dotyczących respiratorów ochronnych. Ich zdaniem zmiany ograniczą ochronę pracowników mających kontakt z niebezpiecznymi substancjami.

Jak informuje The Guardian, w liście do zastępcy sekretarza pracy ds. OSHA Davida Keelinga ustawodawcy wskazali, że pracodawcy będą mieli mniej obowiązków w zakresie zapewniania respiratorów pracownikom pracującym z ołowiem, azbestem, formaldehydem, nieorganicznym arsenem i innymi chemikaliami.

Oceny medyczne mogą zostać zniesione

Według autorów listu OSHA dąży również do zniesienia wymogu, zgodnie z którym pracodawcy muszą zapewniać oceny medyczne pracownikom używającym określonych typów respiratorów. Ustawodawcy uważają, że Departament Pracy USA, któremu podlega OSHA, stawia interesy nieuczciwych pracodawców ponad bezpieczeństwem pracowników.

Średnio ponad 5 tys. Amerykanów umiera każdego roku z powodu chorób układu oddechowego związanych z pracą. W liście wskazano również, że w ostatnich latach rośnie liczba przypadków krzemicy i pylicy płuc wśród pracowników przemysłu węglowego. Wiąże się to z wykorzystaniem sztucznego kamienia do blatów oraz większą ekspozycją na krzemionkę w pokładach węgla.

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Krytyka procedury i poparcie związków zawodowych

Autorzy wystąpienia oświadczyli, że OSHA przedstawiła projekt przepisów w lipcu 2025 roku, nie dostarczając niezbędnych dowodów ani nie zwracając się o informacje potrzebne do ich wdrożenia. Skrytykowali również proceduralne przesłuchania w sierpniu, kiedy Kongres miał przerwę.

List podpisali senatorowie Chris Van Hollen i Cory Booker, kongresmenki Pramila Jayapal, Rashida Tlaib i Jasmine Crockett oraz ponad 20 innych demokratów w Kongresie. Przeciw złagodzeniu standardów opowiedziały się także związki zawodowe, eksperci medyczni i branżowi. Associated General Contractors of America oświadczyło, że dobre przepisy bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie pozwalają wykonawcom oszczędzać pieniądze, a korzyści z deregulacji mogą zostać zniwelowane przez przyszłą odpowiedzialność prawną.

Według informacji publikacji republikanie zaproponowali zmniejszenie budżetu OSHA o ponad 8% w roku fiskalnym 2027. W 2025 roku liczba inspekcji OSHA spadła o 20%, a agencja straciła 223 etatowych pracowników w wyniku programów dobrowolnego odejścia z rekompensatą i wcześniejszego przejścia na emeryturę.

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