W Stanach Zjednoczonych Demokraci, według prognoz Decision Desk HQ, wygrali we wszystkich pięciu okręgach do Izby Reprezentantów w Kalifornii, których granice stan zmienił przed wyborami połówkowymi w 2026 roku. Republikanie zdobyli jednocześnie tylko dwa z 15 mandatów, na które liczyli po zmianie granic okręgów, podaje The Hill.

Wyborcy w Kalifornii zatwierdzili w 2025 roku Proposition 50, która umożliwiła zmianę granic okręgów, aby Demokraci zdobyli pięć miejsc w Izbie Reprezentantów. Według DDHQ w 1. okręgu Demokrata Mike McGuire wyprzedzał urzędującego Republikanina Jamesa Gallaghera o 14 punktów procentowych. W 3. okręgu przedstawiciel Ami Bera, który wcześniej reprezentował 6. okręg, również miał 14-punktową przewagę nad Republikaninem Robbem Tuckerem.

Wyniki w Kalifornii

W 22. okręgu Demokrata Randy Villegas, według prognozy DDHQ, pokonał urzędującego Republikanina Davida Valadao i wyprzedzał go o 33 punkty. W 41. okręgu Demokratka Linda Sanchez miała przewagę niemal 30 punktów nad Mitchem Clemmons, a w 48. okręgu Marni von Wilpert wyprzedzała Jima Desmonda o 19 punktów.

W Teksasie Republikanie po zmianie granic dążyli do zdobycia co najmniej pięciu mandatów, jednak według prognoz DDHQ wygrali tylko jeden z okręgów objętych redystrybucją — 32. Tam Republikanin Jace Yarbrough pokonał Demokratę Dana Barriosa przewagą niemal trzech punktów. Demokraci z kolei zdobyli 15. i otwarty 23. okręg, co dało im w stanie zysk netto jednego mandatu.

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Inne stany

Na Florydzie Republikanie liczyli na odebranie Demokratom czterech mandatów po zmianie granic okręgów. W środę DDHQ prognozowało zwycięstwo Demokratów w trzech z nich, a w 9. okręgu urzędujący Demokrata Darren Soto wyprzedzał Republikanina Dana Greena o pół punktu procentowego przy niemal zakończonym liczeniu głosów.

W Ohio Demokraci Marcy Kaptur i Greg Landsman utrzymali swoje mandaty, choć nowe granice uczyniły ich okręgi bardziej sprzyjającymi Republikanom. W Karolinie Północnej Don Davis utrzymał 1. okręg, mimo że Donald Trump wygrał tam w wyborach w 2024 roku przewagą niemal 12 punktów procentowych. Według prognoz DDHQ Demokraci zdobyli także pięć innych okręgów w tym stanie.

W Alabamie Shomari Figures utrzymał 2. okręg z przewagą około 7,5 punktu. W Utah sąd nakazał zmianę mapy okręgów, po czym były kongresmen Ben McAdams wygrał w nowym okręgu, pokonując Republikanina Rileya Owena przewagą 47 punktów.

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