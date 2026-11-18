Po wyborach środka kadencji w USA w 2026 roku Demokraci mają przejąć kontrolę nad obiema izbami Kongresu. W Senacie mają zdobyć 56 mandatów po ogłoszeniu wyniku ostatniego wyścigu senatorskiego na Alasce, informuje The Independent.

W wyborach obsadzano wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów oraz 35 ze 100 miejsc w Senacie. Demokraci mają także odzyskać kontrolę nad Izbą Reprezentantów, którą ostatnio kontrolowali w 2023 roku. Według publikacji zdobyli szereg mandatów w stanach Kentucky, New Jersey, Indiana i Karolina Północna.

Wyniki w Senacie

Demokraci wygrali w kilku stanach, które publikacja określa jako byłe bastiony Partii Republikańskiej, w tym w Teksasie, Kansas, Karolinie Południowej, Ohio, Maine i Iowa. W Mississippi demokrata Scott Colom pokonał urzędującą republikańską senatorkę Cindy Hyde-Smith.

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W Teksasie zwyciężył kandydat Demokratów James Talarico. The Independent zaznacza, że będzie on pierwszym od niemal 40 lat demokratą wybranym z tego stanu do wyższej izby Kongresu. W Karolinie Południowej demokratka Annie Andrews pokonała republikankę Darlene Graham, popieraną przez Trumpa. W Michigan progresywny kandydat Demokratów Abdul El-Sayed pokonał republikanina Mike'a Rogersa, również popieranego przez Trumpa.

Reakcja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Fox News oświadczył, że Demokraci przeprowadzili dobrą kampanię i zaciekle walczyli. Zasygnalizował również gotowość do współpracy z Demokratami w ciągu ostatnich dwóch lat swojej kadencji prezydenckiej, jednak odrzucił kompromis w sprawie swojej polityki imigracyjnej i praw osób transpłciowych.

Trump oświadczył, że może zastosować prawo weta wobec inicjatyw legislacyjnych, które poprą Demokraci w nowym składzie Kongresu. Publikacja zaznacza, że możliwe zaskarżenia ze strony Republikanów i interwencja prawna administracji Trumpa mogą opóźnić ostateczne zatwierdzenie wyników, choć prezydent zasygnalizował gotowość do ich zaakceptowania.

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