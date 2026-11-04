Partia Demokratyczna zdobyła większość w obu izbach Kongresu USA po wtorkowych wyborach w połowie kadencji. Jednocześnie w części okręgów nadal trwało liczenie głosów: nierozstrzygniętych pozostawało 68 miejsc w Izbie Reprezentantów, a uwaga była skupiona w szczególności na wynikach na Alasce i w Missisipi.

Jak informuje The National, wybory przyniosły demokratom szereg historycznych wyników na poziomie stanów. W Teksasie gubernatorką została Gina Hinojosa, pierwsza Latynoska na tym stanowisku, a James Talarico wygrał wyścig o wakujące miejsce w Senacie. W sąsiednim Kansas demokrata zdobył miejsce w Senacie po raz pierwszy od niemal stulecia.

Historyczne zwycięstwa w stanach

W Georgii Keisha Lance Bottoms została pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na gubernatorkę stanu w historii USA. Na Florydzie na gubernatora wybrano pierwszego czarnoskórego mężczyznę. Michigan wyśle do Senatu Abdula El-Sayeda, który został pierwszym muzułmaninem wybranym do wyższej izby Kongresu.

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W Karolinie Południowej demokratka Annie Andrews pokonała republikankę Darlene Graham, siostrę zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. W Ohio kandydat na gubernatora Vivek Ramaswamy, popierany przez Donalda Trumpa, poniósł porażkę.

Trump zadeklarował gotowość do współpracy

Prezydent USA Donald Trump powiedział „The New York Times”, że jest gotów uznać wyniki wyborów i współpracować z demokratami. Później stwierdził, że demokraci „walczyli zaciekle” i „dobrze sobie poradzili”.

Jednocześnie Trump dał do zrozumienia, że współpraca z nowym Kongresem może być trudna. W trakcie napływania wyników opublikował w Truth Social obraz czerwonej czapki ze słowem veto. W wywiadzie dla Fox News prezydent oświadczył, że będzie wetował projekty ustaw, które uzna za nie do przyjęcia. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są głosy dwóch trzecich członków każdej z izb Kongresu.

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