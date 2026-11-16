W Polsce poseł na Sejm Łukasz Mejza odbył od 1 stycznia do 1 listopada 115 lotów krajowych, bezpłatnych dla parlamentarzystów. Korzystał z tego prawa najczęściej spośród posłów, informuje RMF24, powołując się na dane Kancelarii Sejmu.

Średnio jeden lot na dwa dni

Mejza, który jest posłem niezrzeszonym i wcześniej był posłem z partii Prawo i Sprawiedliwość, latał średnio raz na dwa dni — około trzech razy w tygodniu. W okresie od 1 stycznia do 1 listopada w Sejmie odbyło się 20 posiedzeń.

Prawo do lotów krajowych dla polskich parlamentarzystów przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jeden taki lot kosztuje budżet państwa około 1 tys. złotych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inni posłowie na liście

Drugie miejsce pod względem liczby lotów zajął poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan — 93. Trzeci był Robert Kropiwnicki z tej samej siły politycznej, który odbył 90 lotów. Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej odbył 83 loty.

Po 78 lotów krajowych odbyli Mirosław Suchoń z Centrum oraz Dariusz Wieczorek z Lewicy. Ireneusz Raś z Polskiego Stronnictwa Ludowego odbył 73 loty, a Grzegorz Gaża i Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości — po 71. Paweł Śliz z Polski 2050 odbył 70 lotów.

Czytaj nas na