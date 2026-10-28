W Rosji, państwie-agresorze, deputowany obwodu swierdłowskiego Wiaczesław Wegner zaproponował, aby młodzi ludzie wyrzucali dynie do rzeki Iset przed Halloween. Oświadczył, że planuje zwrócić się do innych deputowanych w sprawie finansowania kampanii, w ramach której uczestnicy otrzymywaliby bezpłatne bilety do teatru.

Inicjatywa przeciw Halloween

The Moscow Times poinformował, że Wegner reprezentuje partię Jedna Rosja. Według niego Halloween jest tradycją zapożyczoną z zewnątrz, a upiorne wizerunki, diabły i dynie nie odpowiadają rosyjskiej kulturze.

Deputowany oświadczył również, że Rosja ma własne święta, które, w jego przekonaniu, odpowiadają „kodowi kulturowemu” kraju.

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Zastrzeżenia ekologów

Inicjatywę skrytykowali ekolodzy. Były minister ekologii sąsiedniego obwodu czelabińskiego Witalij Bezrukow ostrzegł, że duże ilości odpadów organicznych w rzece mogą doprowadzić do gnicia, obniżyć poziom tlenu w wodzie i pogorszyć jej jakość. Zasugerował, aby zamiast tego przekazywać dynie do ogrodów zoologicznych lub ośrodków ratowania dzikich zwierząt.

Wypowiedzi przeciwko Halloween padały również na szczeblu federalnym. Deputowany Dumy Państwowej Witalij Miłonow nazwał to święto propagandą codziennych przesądów i niewykształconego okultyzmu oraz wezwał do popularyzowania Maslenicy i prawosławnej Wielkanocy.

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