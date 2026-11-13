W Polsce poseł Konfederacji Przemysław Wipler skrytykował propozycję lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, by utworzyć wspólną listę sił prawicowych w przyszłych wyborach. Wipler nazwał ją kolejnym wrogim aktem wobec Konfederacji, informuje Polsat News.

Propozycja Kaczyńskiego

Kaczyński mówił o możliwej współpracy PiS z Konfederacją podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. W komentarzu dla Onetu oświadczył, że jego partia będzie pracować nad utworzeniem jednej dużej listy nie tylko w wyborach do Senatu, ale także do Sejmu.

Lider PiS powiedział również, że do takiej współpracy należy przekonać przedstawicieli „trzech Konfederacji”. Jednocześnie zaznaczył, że Marsz Niepodległości nie jest odpowiednim miejscem do negocjacji w tej sprawie.

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Reakcja Konfederacji

W programie „Graffiti” Wipler stwierdził, że jego zdaniem Kaczyński zdaje sobie sprawę z niemożliwości takiego zjednoczenia. Według posła samo pojawienie się podobnej propozycji może zniechęcić część wyborców Konfederacji, którzy nie chcą wpływu na rząd ani Donalda Tuska, ani Jarosława Kaczyńskiego.

Wipler powiedział również, że Konfederacja zbliża się do momentu, w którym będzie mogła wyprzedzić PiS w sondażach i stać się pierwszą siłą na prawym skrzydle polskiej polityki. Osobno skomentował niedawną obecność prawicowych partii pod Trybunałem Konstytucyjnym, nazywając ją reakcją na wydarzenia wokół instytucji, a nie przejawem jedności politycznej.

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