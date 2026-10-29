Posłowie nowej kadencji rosyjskiej Dumy Państwowej mają przejść szkolenie z zakresu pracy ze sztuczną inteligencją. Intensywny kurs może rozpocząć się już w tym tygodniu w Sberuniwersytecie, a w pierwszej grupie znajdzie się około 60 parlamentarzystów z różnych frakcji.

Oczekuje się, że wykład na temat globalnych wyzwań i możliwości sztucznej inteligencji wygłosi prezes „Sberbanku” Herman Gref.

Posłowie będą uczyć się wykorzystywać sieci neuronowe do przetwarzania wniosków obywateli, analizy projektów ustaw, pracy z materiałami analitycznymi oraz prowadzenia mediów społecznościowych.

Politolog Konstantin Kalaczow zauważył, że wielu posłów nadal pracuje według starych metod, a zgłoszenia obywateli są często przetwarzane ręcznie przez asystentów. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć ten proces.

Przewodniczący komisji Dumy Państwowej Rosji ds. rozwoju cyfrowego Aleksander Sidiakin stwierdził, że następna wojna będzie wiązała się z szerokim zastosowaniem sztucznej inteligencji, a udział człowieka w niej będzie minimalny.

Posłanka do rosyjskiej Dumy Państwowej z ramienia KPRF Anżelika Glazkowa zgłosiła projekt ustawy przewidujący zmianę nazwy Sankt Petersburga na Leningrad, a Wolgogradu – na Stalingrad. Zgodnie z dokumentem nowe nazwy mają zostać nadane miastom w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

Wcześniej w stołówce rosyjskiej Dumy Państwowej zmieniono nazwę popularnego kotleta po kijowsku. Na początku jesiennej sesji parlamentu obok dania pojawiła się nowa etykieta z nazwą „kotlet z masłem śmietankowym”.

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