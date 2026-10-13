W Korei Południowej zagraniczni badacze zostali zaangażowani w dwa państwowe projekty B+R o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa bez przejścia przewidzianych kontroli, informuje Korea Herald, powołując się na dane uzyskane przez posłankę Choi Soo-jin. Spośród 33 256 projektów zarządzanych przez Koreańską Agencję Promocji Technologii i Informacji dla MŚP (TIPA) taki status miały tylko dwa.

Projekty o szczególnych wymogach

Posłanka z opozycyjnej Partii Władzy Ludowej otrzymała dane od Ministerstwa MŚP i Startupów oraz TIPA. Do projektów o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa zalicza się państwowe projekty badawczo-rozwojowe, których ujawnienie może spowodować znaczne szkody technologiczne lub gospodarcze albo stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Wśród kryteriów takiego statusu są badania w dziedzinach kluczowych technologii krajowych, w tym półprzewodników, wyświetlaczy i akumulatorów wielokrotnego ładowania. Asystent Choi powiedział redakcji, że jest mało prawdopodobne, aby tylko dwa projekty mogły spełniać te kryteria, dlatego biuro posłanki poprosiło ministerstwo o kompleksową kontrolę wszystkich projektów.

Badacze z Pakistanu i Etiopii

Jeden z projektów dotyczył akumulatorów litowych nowej generacji, które należą do krajowych kluczowych technologii. Według biura Choi do projektu dodano pakistańskiego badacza podoktorskiego bez wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa, zgody ministerstwa i powiadomienia Narodowej Służby Wywiadowczej.

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Przepisy ministerstwa wymagają przeprowadzenia tych procedur w przypadku udziału zagranicznych badaczy w projektach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa. Jednocześnie wytyczne TIPA uznają zastąpienie lub dodanie badacza podczas realizacji projektu za nieistotną zmianę, która nie wymaga zgody agencji. Po wystąpieniu biura Choi TIPA wykluczyła tego badacza z projektu 21 września.

Zmianę statusu zauważono później

Drugi projekt początkowo zgłoszono jako zwykły, dlatego na etapie selekcji nie przeszedł kontroli bezpieczeństwa. Podczas zawierania umowy uczestnicząca firma zmieniła jego klasyfikację w państwowym Zintegrowanym Systemie Informacyjnym B+R na projekt o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa. W pracach nad nim uczestniczyło dwóch badaczy z Etiopii.

TIPA poinformowała Zgromadzenie Narodowe, że o zmianie statusu dowiedziała się dopiero pod koniec września. Biuro Choi zakwestionowało to wyjaśnienie, ponieważ umowy dotyczące projektów i późniejsze zmiany wymagają ostatecznej zgody agencji. Później TIPA poinformowała, że obaj badacze zostaną wykluczeni z projektu od 1 października. Choi wezwała do sprawdzenia zwykłych projektów związanych z kluczowymi technologiami oraz zaostrzenia sankcji za naruszenia wymogów bezpieczeństwa.

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