Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w Lizbonie w Portugalii oświadczył, że presja Waszyngtonu na sojuszników z NATO, aby zwiększyli wydatki na obronność, „nie jest wrogim działaniem”. Podkreślił, że silniejsze państwa członkowskie wzmacniają sam Sojusz, więzi sojusznicze i odstraszanie zagrożeń, informuje PBS NewsHour.

Rubio przebywał w Portugalii w ramach podróży po państwach NATO, która objęła także Islandię i Grecję. Przyznał, że mniejszym państwom, w tym Portugalii, może być trudno znaleźć środki na duże projekty wojskowe. Jednocześnie, jak zaznaczył, każdy kraj Sojuszu powinien być tak silny, jak to możliwe.

Wydatki Portugalii na obronność

Według danych NATO Portugalia, licząca mniej niż 11 milionów mieszkańców, wydaje na obronność nieco ponad 2% produktu krajowego brutto. Rząd kraju deklaruje zamiar podniesienia tego wskaźnika do około 3%, między innymi poprzez inwestycje w cywilną infrastrukturę podwójnego zastosowania.

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Rubio pochwalił działania Lizbony na rzecz realizacji celu NATO. Jednocześnie planowany poziom wydatków pozostaje niższy niż 5% PKB, których domaga się prezydent USA Donald Trump. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował sojuszników za niewystarczające wydatki na obronność oraz przerzucanie, jego zdaniem, nieproporcjonalnego ciężaru na Stany Zjednoczone.

Wypowiedzi o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie

Rubio ostrzegł również przed ryzykiem rozprzestrzenienia się skutków wojny, którą Federacja Rosyjska — państwo-agresor — prowadzi przeciwko Ukrainie od czasu pełnoskalowej inwazji 24 lutego 2022 roku. Jego zdaniem prawdopodobny impas w wojnie może spowodować eskalację militarną w Europie, w tym kampanię sabotażu w sąsiednich państwach NATO. Europejscy urzędnicy oskarżali Moskwę o sabotaż i działania destabilizujące, mające na celu podważenie wsparcia dla Ukrainy.

Sekretarz stanu USA powiedział, że administracja Trumpa będzie nadal próbowała sprzyjać negocjacyjnemu uregulowaniu wojny, jednak nazwał ten proces trudnym. Dodał, że Waszyngton nie będzie angażował się w procesy, które nie umożliwiają osiągnięcia postępu. Jak podało wydanie, oświadczenie padło po nowych rosyjskich uderzeniach na wschodzie Ukrainy, w wyniku których zginęło 30 osób.

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