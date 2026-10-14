Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedzi od 17 do 22 października Samarkand w Uzbekistanie, a także Mumbaj i Jamnagar w Indiach. Jak informuje NDTV World, Departament Stanu USA oświadczył, że w Indiach będzie on rozmawiał o wzmocnieniu partnerstwa strategicznego i współpracy energetycznej między obu krajami.

Rozmowy w Indiach

Departament Stanu zaznaczył, że Rubio spotka się z wysokimi rangą urzędnikami. Strony omówią wzmocnienie partnerstwa strategicznego USA i Indii, kwestie regionalne i globalne, a także perspektywy zacieśnienia współpracy w sektorze energetycznym.

Sekretarz stanu spotka się również z przedstawicielami biznesu, aby promować inwestycje i współpracę gospodarczą. Będzie to druga wizyta Rubio w Indiach od maja, kiedy przybył do Nowego Delhi na spotkanie ministrów spraw zagranicznych formatu Quad, którego gospodarzem był indyjski minister spraw zagranicznych S. Dźjaiszankar.

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W planie podróży uwzględniono Jamnagar, gdzie znajduje się rafineria Reliance. Według publikacji jest to największa na świecie rafineria zlokalizowana w jednym miejscu, zdolna przetwarzać 1,4 mln baryłek ropy dziennie.

Spotkanie C5+1 w Samarkandzie

W Samarkandzie Rubio weźmie udział w ministerialnym spotkaniu formatu C5+1, aby podkreślić rolę współpracy strategicznej w ramach tej platformy dyplomatycznej dla USA i państw Azji Centralnej.

Zaplanowano także dwustronne kontakty z wysokimi rangą urzędnikami Uzbekistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Kirgistanu. Rubio będzie towarzyszyć amerykańska delegacja handlowa, w skład której wejdzie ponad 200 przedstawicieli biznesu.

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