Doradca dyplomatyczny prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Emmanuel Bonne, przybędzie w piątek do Chin z pięciodniową wizytą na strategiczne rozmowy z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wangiem Yi. Poinformowała o tym w Pekinie rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning.

Dialog strategiczny

Strona chińska liczy na wzmocnienie koordynacji z Francją w kwestiach dwustronnych i wielostronnych, a także na wspieranie stabilnego rozwoju stosunków Chin z Francją i Unią Europejską. Mao Ning oświadczyła, że rozwiązywanie różnic poprzez dialog leży we wspólnym interesie Chin i UE, poinformowała Anadolu Agency.

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Rozmowy Chin i UE

Ogłoszenie podróży Bonne’a nastąpiło w czasie rozmów w Pekinie między chińskim ministrem handlu Wangiem Wentao a komisarzem europejskim ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Marošem Šefčovičem. Spotkania zaplanowano na czwartek i piątek.

Šefčovič omawia ze stroną chińską deficyt handlowy UE w relacjach z ChRL, który przekracza 1 mld euro dziennie, a także dostęp do rynku i ograniczenia handlowe. Wcześniej Francja i Niemcy wezwały Komisję Europejską do opracowania nowych instrumentów handlowych, twierdząc, że obecne środki są niewystarczające, by reagować na wyzwania gospodarcze. W Pekinie podkreślono, że więzi handlowe z 27 państwami UE pozostają ściśle zintegrowane i współzależne.

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