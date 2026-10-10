Co najmniej 3 700 uchodźców z Jemenu, głównie kobiet i dzieci, przybyło do Dżibuti od września. Większość z nich dotarła do północnego regionu Obock w obliczu eskalacji w Jemenie, informuje Deutsche Welle.

Presja na Dżibuti

We wrześniu wspierani przez Iran Huti zajęli jemeńską wyspę Perim w najwęższej części cieśniny Bab al-Mandab. Cieśnina łączy południowe wejście do Morza Czerwonego z Zatoką Adeńską, a Perim znajduje się około 20 kilometrów od Dżibuti. Na początku października jemeńskie siły zbrojne i ich sojusznicy z Arabii Saudyjskiej rozpoczęli kontrofensywę.

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców przygotowuje się do udzielenia pomocy kolejnym 10 tysiącom osób, które jeszcze nie przybyły do Dżibuti. Obock, graniczący z Erytreą, ma bardzo suchy klimat i cierpi z powodu niedoboru wody. Alessandra Roccasalvo, przedstawicielka Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Dżibuti, oświadczyła, że cała woda musi tam być odsalana.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zagrożenia dla handlu i Etiopii

Dżibuti jest ważnym węzłem handlowym i wojskowym przy wejściu do Morza Czerwonego. Bazy wojskowe mają tam Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Włochy i Japonia. Postępy Huti nie doprowadziły dotąd do opustoszenia cywilnych portów kraju, jednak, według Roccasalvo, koszty ubezpieczenia i reasekuracji statków niemal się podwoiły. Z tego powodu wiele statków nie chce korzystać z tras przez Morze Czerwone i Kanał Sueski.

Zakłócenia ruchu przez cieśninę Bab al-Mandab mogą dodatkowo wpłynąć na afrykańskie gospodarki, które już odczuwają niedobory i wzrost cen paliw oraz nawozów z powodu kryzysu w cieśninie Ormuz. Etiopia, która realizuje około 95% importu i eksportu przez porty Dżibuti, jest szczególnie zależna od bezpieczeństwa tej trasy. We wrześniu koalicja rebeliantów kierowana przez przedstawicieli Tigraju na krótko posunęła się w kierunku głównego korytarza transportowego między Dżibuti a centralnymi regionami Etiopii.

W połowie września Demokratyczna Republika Konga, Liberia i Somalia, które są afrykańskimi niestałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, przeprowadziły nadzwyczajne posiedzenie. Wezwały do zapewnienia wolności żeglugi i poparły dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu w Jemenie pod egidą ONZ.

Czytaj nas na