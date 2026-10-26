Na konferencji stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej COP17 w Erywaniu w Armenii rządy krajowe i subnarodowe ogłosiły zobowiązania do wniesienia 60 mln dolarów do Globalnego Funduszu Ramowego na rzecz Bioróżnorodności (GBFF). Środki mają wesprzeć kraje i społeczności w ochronie i odtwarzaniu dzikich gatunków oraz ekosystemów.

O zobowiązaniach poinformowano podczas sesji poświęconej finansowaniu 26 października. Jak pisze Premium Times Nigeria, nowe wpłaty ogłosili przedstawiciele Armenii, Niemiec, Islandii i Monako, a także kanadyjskiej prowincji Quebec oraz Berlina. Zobowiązanie Berlina było pierwszą wpłatą miasta do funduszu.

Finansowanie ochrony przyrody

Od uruchomienia w sierpniu 2023 roku GBFF otrzymał zobowiązania o wartości 446 mln dolarów od 14 suwerennych rządów i dwóch rządów subnarodowych. Według funduszu zaplanował on 362,1 mln dolarów na 82 projekty w 87 krajach, w tym w małych rozwijających się państwach wyspiarskich i krajach najsłabiej rozwiniętych.

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32% zaplanowanych zasobów funduszu przeznaczono na wsparcie działań ludów rdzennych i społeczności lokalnych, a 39% — dla małych rozwijających się państw wyspiarskich i krajów najsłabiej rozwiniętych. GBFF utworzono, aby przyspieszyć realizację Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej z Kunmingu-Montrealu, które przewidują ochronę co najmniej 30% światowych obszarów lądowych, wód śródlądowych, obszarów morskich i przybrzeżnych do 2030 roku.

Wpłaty do GEF-9

Osobno Hiszpania zadeklarowała wpłatę 50 mln euro, a Uzbekistan — 4,5 mln dolarów do dziewiątego cyklu uzupełnienia Funduszu Powierniczego Globalnego Funduszu na rzecz Środowiska (GEF-9). Wielka Brytania potwierdziła swoją wpłatę w wysokości 330 mln funtów szterlingów. Łączna wartość zobowiązań dla GEF-9 na okres od lipca 2026 roku do czerwca 2030 roku zbliżyła się do 4,4 mld dolarów.

Niemcy poinformowały również o zamiarze wniesienia do końca 2026 roku dodatkowych 50 mln euro do GBFF. Około 70% zasobów GEF-9 planuje się wykorzystać na cele Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej.

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