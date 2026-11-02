Do Włoch przewieziono ciała czterech osób, które zginęły w katastrofie włoskiego śmigłowca wojskowego podczas ćwiczeń w Bośni i Hercegowinie. W poniedziałek ich przybycie na lotnisko Ciampino w Rzymie powitali prezydent Włoch Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni, minister obrony Guido Crosetto oraz minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, informuje ANSA English.

Nazwiska ofiar

Wśród zabitych byli sierżant Simone Ruggia i sierżant Claudio Marchesi. Dwie pozostałe ofiary były członkami Ochotniczego Wojskowego Korpusu Czerwonego Krzyża: porucznik Franco Adriano Zecchillo oraz sierżantka Laura Procacci.

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Ranni po katastrofie

Do katastrofy doszło w czwartek z udziałem włoskiego śmigłowca wojskowego wykonującego zadanie szkoleniowe. W wyniku katastrofy rannych zostało 11 osób. W piątek minister obrony Włoch Guido Crosetto odwiedził rannych w szpitalach w miastach Brčko i Tuzla.

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