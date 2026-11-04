Po zwycięstwie demokraty Richarda Pana w wyborach w 6. okręgu Kalifornii do nowego składu Kongresu USA wejdzie rekordowa liczba sześciu ustawodawców chińskiego pochodzenia. Jak podaje South China Morning Post, według najnowszych wyników opublikowanych w środę rano Pan wyprzedzał urzędującego kongresmena Kevina Kileya o 15 punktów procentowych.

61-letni Pan jest lekarzem i synem tajwańskich imigrantów. Pracował w legislaturze Kalifornii w latach 2010–2022: najpierw w Zgromadzeniu Stanowym, a później w Senacie Stanowym. Koncentrował się tam na kwestiach zdrowia publicznego i przewodniczył Kalifornijskiemu Legislacyjnemu Klubowi Azjatów i Mieszkańców Wysp Pacyfiku.

Sześciu ustawodawców chińskiego pochodzenia

Oprócz Pana do tej grupy należą członkowie Izby Reprezentantów: republikanin Vince Fong, demokraci Judy Chu i Ted Lieu z Kalifornii, a także demokratka Grace Meng z Nowego Jorku. Szóstą osobą jest demokratyczna senator z Illinois Tammy Duckworth, która ma tajskie i chińskie pochodzenie.

Judy Chu, wybrana do Kongresu w 2009 roku, oświadczyła, że reprezentacja daje Amerykanom azjatyckiego pochodzenia poczucie przynależności do sprawowania rządów i pomaga uwzględniać ich doświadczenia w kształtowaniu polityki. Grace Meng nazwała zwycięstwo Pana historycznym kamieniem milowym dla chińsko-amerykańskiej reprezentacji w Kongresie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne wyścigi wyborcze w Kalifornii

Inna kandydatka chińskiego pochodzenia, członkini Rady Nadzorczej San Francisco Connie Chan, według najnowszych wyników przegrywała z senatorem stanowym Scottem Wienerem w wyborach w 11. okręgu Kalifornii. Rywalizowali o mandat, który wcześniej reprezentowała była przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Chan, która ma korzenie w Hongkongu i na Tajwanie, prowadziła kampanię wśród chińskojęzycznych społeczności San Francisco, w tym w Chinatown i zachodniej części miasta. Podczas debat mówiła po chińsku, wykorzystywała chińskojęzyczne reklamy wyborcze i w ostatnich dniach kampanii odwiedziła chińską świątynię.

Według przytoczonej przez gazetę listy w obecnym Kongresie, liczącym 535 członków z prawem głosu, zasiada 22 ustawodawców azjatyckiego pochodzenia. Pierwszym członkiem Kongresu chińskiego pochodzenia był republikanin z Hawajów Hiram Fong, który został senatorem w 1959 roku.

Czytaj nas na