20 listopada, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, na terytorium Polski spadła jedna rakieta skrzydłowa oraz dwa bezzałogowe statki powietrzne z napędem odrzutowym. Wcześniej polscy urzędnicy informowali o upadku dwóch rakiet i jednego drona, jednak później skorygowali wstępne dane.

Według urzędniczki w miejscowości Rudnik nad Sanem w województwie podkarpackim znaleziono fragmenty drona odrzutowego. Wcześniej przypuszczano, że w tej miejscowości mogła spaść rakieta typu X-101.

Zgodnie ze zaktualizowanymi danymi Teresy Kubas-Hul drony odrzutowe spadły w Rudniku nad Sanem i w Młodyczach, natomiast w miejscowości Nowy Lipowiec w województwie lubelskim prawdopodobnie znaleziono fragmenty rakiety skrzydłowej X-101.

Wojewoda podkreśliła, że ostateczne wnioski dotyczące typów dronów będzie można wyciągnąć dopiero po szczegółowej analizie.

„Na razie jest zbyt wcześnie, by określić, jakie dokładnie typy dronów spadły dziś rano w pobliżu dwóch podkarpackich miejscowości – Rudnika nad Sianem i Młodych. Wyjaśnią to szczegółowe badania” – dodała Kubas-Hul.

Teresa Kubas-Hul zapewniła, że sytuacja jest pod kontrolą. Do akcji zaangażowano wyspecjalizowaną grupę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, a także policyjnych pirotechników.

Specjaliści pracują w miejscach upadku szczątków, aby ustalić ich pochodzenie i ostatecznie określić typy celów powietrznych.

Poinformowała o tym wojewodka województwa podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, której słowa cytuje RMF24.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

W przeddzień tego wydarzenia mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali komunikat RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.

W Polsce oświadczono, że ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

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