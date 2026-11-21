Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę do Polski wpadła jedna rakieta zamiast dwóch
20 listopada, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, na terytorium Polski spadła jedna rakieta skrzydłowa oraz dwa bezzałogowe statki powietrzne z napędem odrzutowym. Wcześniej polscy urzędnicy informowali o upadku dwóch rakiet i jednego drona, jednak później skorygowali wstępne dane.
Według urzędniczki w miejscowości Rudnik nad Sanem w województwie podkarpackim znaleziono fragmenty drona odrzutowego. Wcześniej przypuszczano, że w tej miejscowości mogła spaść rakieta typu X-101.
Zgodnie ze zaktualizowanymi danymi Teresy Kubas-Hul drony odrzutowe spadły w Rudniku nad Sanem i w Młodyczach, natomiast w miejscowości Nowy Lipowiec w województwie lubelskim prawdopodobnie znaleziono fragmenty rakiety skrzydłowej X-101.
Wojewoda podkreśliła, że ostateczne wnioski dotyczące typów dronów będzie można wyciągnąć dopiero po szczegółowej analizie.
„Na razie jest zbyt wcześnie, by określić, jakie dokładnie typy dronów spadły dziś rano w pobliżu dwóch podkarpackich miejscowości – Rudnika nad Sianem i Młodych. Wyjaśnią to szczegółowe badania” – dodała Kubas-Hul.
Teresa Kubas-Hul zapewniła, że sytuacja jest pod kontrolą. Do akcji zaangażowano wyspecjalizowaną grupę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, a także policyjnych pirotechników.
Specjaliści pracują w miejscach upadku szczątków, aby ustalić ich pochodzenie i ostatecznie określić typy celów powietrznych.
Poinformowała o tym wojewodka województwa podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, której słowa cytuje RMF24.
W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.
W przeddzień tego wydarzenia mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali komunikat RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.
Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.
W Polsce oświadczono, że ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.