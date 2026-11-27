30-letnia córka amerykańskiego rapera Eminema (Marshalla Bruce’a Metersa III), Haley Jade, z okazji Święta Dziękczynienia opublikowała na Instagramie nową serię jesiennych zdjęć rodzinnych. Na zdjęciach pozuje wraz z mężem i ich półtorarocznym synem, Eliotem Marshallem.

Rodzina zorganizowała sesję zdjęciową na świeżym powietrzu na tle jesiennej przyrody. Cała trójka miała na sobie koszule w kratę.

„Zawsze wdzięczna” – tak krótko opisała zdjęcia młoda mama.

W teledysku do piosenki „Temporary” Eminem ogłosił, że zostanie dziadkiem.

Eminem świętował 18 lat trzeźwości i pokazał pamiątkowy chip.

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