Polska łyżwiarka szybka Wiktoria Dąbrowska zajęła czwarte miejsce w biegu na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie w Chinach. 20-letnia zawodniczka uzyskała wynik 37,90 sekundy, ustanawiając rekord życiowy, jak podaje Interia Sport.

Trzy reprezentantki Holandii przed nią

Dąbrowska wystąpiła w szóstej parze wraz z reprezentantką Chin Rongning Tian. Na decydującym okrążeniu polska zawodniczka przyspieszyła i uzyskała najlepszy wynik w karierze na tym dystansie.

W końcowej klasyfikacji Dąbrowska uległa trzem łyżwiarkom z Holandii. Angel Daleman wygrała z czasem 37,37 sekundy, Femke Kok była druga — 37,49, a Suzanne Schulting zajęła trzecią pozycję z wynikiem 37,70. Polkę od brązowego medalu dzieliło 0,20 sekundy.

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Drugi start w Pekinie

Był to drugi start Dąbrowskiej w zawodach w Pekinie. Dzień wcześniej zadebiutowała w Pucharze Świata i zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów.

W biegu na 500 metrów rywalizowało 20 zawodniczek, w tym trzy reprezentantki Polski. Martyna Baran z czasem 38,65 sekundy zajęła 13. miejsce, a Karolina Bosiek uzyskała 39,20 sekundy i była 19.

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