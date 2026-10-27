Syn prezydenta USA, Donald Trump junior, pod koniec sierpnia wybrał się na polowanie do Mongolii wraz z rosyjskim biznesmenem Umarem Kremlowym, którego łączy się z Władimirem Putinem. Tymczasem ambasada USA w Ułan Bator wydała 18 715 dolarów na pokoje hotelowe podczas pobytu w kraju funkcjonariuszy Służby Secret Service, którzy zapewniają ochronę synowi amerykańskiego prezydenta.

Pod koniec sierpnia Donald Trump junior przyleciał do stolicy Mongolii, Ułan Bator, a następnie pokonał kilkaset kilometrów, aby dotrzeć do obozu myśliwskiego na zachodzie kraju. Spędził tam dwa dni wraz z Umarem Kremlowym oraz niewielką grupą przewodników, kierowców i kucharzy.

Dziennikarze „Financial Times” potwierdzili fakt spotkania na podstawie zeznań lokalnych przewodników i urzędników, danych dotyczących lotów, wpisów w mediach społecznościowych oraz dokumentów dostępnych publicznie.

Zgodnie z dokumentami federalnymi USA ambasada w Ułan-Bator zapłaciła 18 715 dolarów za pokoje hotelowe podczas „wizyty” Służby Secret Service w okresie od 23 sierpnia do 6 września. Donald Trump Jr., jako członek rodziny prezydenta, podróżuje pod ochroną tej agencji.

Umar Kremlev stoi na czele Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (IBA). Według informacji dziennikarzy, 27 sierpnia opuścił konferencję prasową IBA w Kazachstanie i nocnym lotem czarterowym udał się do Ułan-Bator, skąd pojechał do obozu myśliwskiego Trumpa juniora.

Kremłowowi towarzyszył rosyjski biznesmen Artur Martyrosow – partner funduszu venture capital „Voskhod”, objętego sankcjami USA.

Jeden z uczestników wyjazdu powiedział dziennikarzom, że podczas pobytu w obozie Trump junior i Kremlew starali się nie dawać się fotografować razem.

Po dwóch dniach spędzonych w obozie Kremłow powrócił do Ułan Bator, a stamtąd udał się do Jakucka na walkę bokserską IBA. Trump junior pozostał w Mongolii jeszcze przez tydzień i kontynuował polowanie w ajmaku Baján-Ulgii.

Według jednego z przewodników podczas tej wyprawy syn prezydenta USA upolował arhar altajski — gatunek dzikiego barana, który jest zagrożony wyginięciem.

Według informacji Financial Times od 2019 roku Trump junior zastrzelił co najmniej jeszcze dwa arhary podczas wypraw myśliwskich do Mongolii.

Wycieczka do Mongolii odbyła się po uroczystościach weselnych Donalda Trumpa juniora w maju na prywatnych wyspach na Morzu Karaibskim.

Wcześniej serwis ProPublica poinformował, że Umar Kremlów pokrył część kosztów uroczystości, w tym wynajem jednej z wysp i fajerwerki.

Rzecznik Donalda Trumpa juniora określił Kremlewa jako osobistego przyjaciela swojego klienta. Według niego mężczyźni zbliżyli się do siebie dzięki wspólnym zainteresowaniom boksem i wypoczynkiem na łonie natury, a między nimi nie ma żadnych relacji biznesowych.

Po zakończeniu wyprawy myśliwskiej Donald Trump junior powrócił do Ułan Bator, gdzie spotkał się z prezydentem Mongolii Uchnagijem Churelsukhem.

Rzecznik syna prezydenta USA oświadczył, że spotkanie miało charakter nieoficjalny, a jego uczestnicy rozmawiali głównie o wypoczynku na łonie natury.

Informacje te pochodzą z reportażu Financial Times.

Przypomnijmy, że w USA poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa wzrosło do 32% — o jeden punkt procentowy w porównaniu z rekordowo niskim wynikiem z poprzedniego tygodnia. Takie są wyniki pięciodniowego sondażu Reuters/Ipsos, zakończonego w poniedziałek.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wkrótce podejmie decyzję, czy zawrzeć porozumienie z Iranem, czy też wznowić działania wojskowe przeciwko Teheranowi. Powiedział o tym w wywiadzie dla Fox News.

Czytaj nas na