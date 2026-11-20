Premier Polski Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju przez nieznany obiekt na tle zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

W posiedzeniu wezmą udział ministrowie, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz szefowie służb specjalnych.

„W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem posiedzenie z udziałem ministrów, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP oraz szefów służb specjalnych” – zaznaczył Tusk.

Strona polska nie podała na razie szczegółów dotyczących typu nieznanego obiektu ani okoliczności naruszenia przestrzeni powietrznej.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/mczjmszc2q8yee-m.mp4

Szef polskiego rządu napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z masowym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

W przeddzień tych wydarzeń mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali komunikat RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

Czytaj nas na