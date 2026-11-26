Sofia Plotnikowa, córka posła do Rady Miejskiej w Permie Władimira Plotnikowa, pochwaliła się luksusowymi zaręczynami w Paryżu. Dziewczyna opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z oświadczyn, które jej wybraniec złożył na tle Wieży Eiffla.

Sofia pokazała również pierścionek zaręczynowy, złoty tort i liczne bukiety kwiatów.

Na zdjęciach Sofia Plotnikowa pokazała pierścionek z dużym kamieniem, złoty tort i liczne bukiety kwiatów. O zaręczynach poinformowała na Instagramie, publikując post z podpisem „Powiedziałam tak!”. Następnie dziewczyna udostępniła również inne zdjęcia z uroczystości.

Jak donoszą rosyjskie media, posty córki posła wywołały falę krytyki wśród użytkowników mediów społecznościowych. Niektórzy komentatorzy ironicznie odnosili się do wartości pierścionka, sugerując, że za te pieniądze można by zbudować kilka szpitali w Permie. Sama Sofia nie odniosła się do tych zarzutów.

Szczególną uwagę przyciągnęło publiczne stanowisko jej ojca. Władimir Plotnikow wcześniej wzywał Rosjan, by nie zachwycali się życiem w Europie i Stanach Zjednoczonych. Twierdził, że na świecie toczy się „walka między diabłem a Bogiem”, a „diabeł to Zachód”.

Jednocześnie dziennikarze już wcześniej zwracali uwagę na zagraniczne nieruchomości i podróże rodziny posła. W szczególności w śledztwach wspomniano o mieszkaniu w Hiszpanii, którego właścicielem był Plotnikow wraz z żoną, a także o zdjęciach z jego podróży do Francji, Włoch, Dubaju i na Malediwy.

Warto zauważyć, że córka polityka, który publicznie krytykował kraje zachodnie, wybrała Paryż na miejsce jednego z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu. Ciekawe jest również to, że po wywołaniu publicznego rezonansu dziewczyna zamknęła lub usunęła swój profil wraz z odpowiednimi zdjęciami.

Odpowiednie zdjęcia opublikowała na Instagramie.

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