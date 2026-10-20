W pobliżu estońskiej wyspy Hiuma trzy niemieckie kutry torpedowe, które zatonęły w 1916 roku, nadal zawierają tysiące litrów ciężkiego paliwa. Badacze uważają, że w razie wycieku może ono zanieczyścić wybrzeże Morza Bałtyckiego.

Zatonęły na polu minowym

Chodzi o niemieckie statki S57, V72 i V75. W listopadzie 1916 roku wpłynęły one na pole minowe podczas nieudanego ataku na port Paldiski i zatonęły.

W czasie zatonięcia tych statków floty wojenne dopiero zaczynały przechodzić z węgla na paliwo płynne. Ciężkie paliwo, które znajdowało się na pokładzie, obecnie pozostaje wewnątrz kadłubów, podaje ERR News.

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Kadłuby na razie nie przeciekają

Zagrożenie ocenili naukowcy z Estońskiego Muzeum Morskiego i Finlandii pod kierownictwem Ivara Treffnera. Wyniki ich pracy opublikowano w czasopiśmie Heritage.

Obecnie zatopione jednostki nie przeciekają, a badacze nie spodziewają się zawalenia kadłubów w najbliższym czasie. Jednocześnie metal na dnie morskim nadal koroduje, dlatego bezpieczne usunięcie paliwa z czasem może stać się trudniejsze.

Zimna, mało słona i uboga w tlen woda Morza Bałtyckiego sprzyja zachowaniu zatopionych statków. Jednocześnie brak bakterii zdolnych do rozkładania ropy spowalnia rozkład paliwa, jeśli trafi ono do wody. Badacze ostrzegają, że problem należy rozwiązać, zanim stan wraków ulegnie dalszemu pogorszeniu.

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