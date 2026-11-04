Badanie w USA dotyczące deklaracji poważnych klęsk żywiołowych wykazało znaczącą różnicę w odsetku zatwierdzonych wniosków o pomoc federalną w zależności od przynależności partyjnej władz stanowych. Podczas drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa zatwierdzono niemal 90% wniosków ze stanów, w których gubernator i obaj senatorowie są republikanami, oraz 23% ze stanów, w których stanowiska te zajmują demokraci, informuje Fortune.

Decyzje w sprawie pomocy federalnej

Badanie przeanalizowało około 2,5 tys. deklaracji dotyczących klęsk żywiołowych od czasu utworzenia Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego USA (FEMA) w 1979 roku. Dotyczyło ono stanów, w których gubernator i obaj senatorowie należeli albo do Partii Republikańskiej, albo Demokratycznej.

Według przytoczonych danych administracja Trumpa odrzuciła 26% wniosków o ogłoszenie poważnej klęski żywiołowej w 2025 roku. Było to ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i więcej niż średni wskaźnik odmów wynoszący 15% w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Kolorado, gdzie gubernator i senatorowie są demokratami, otrzymało odmowy w obu odwołaniach dotyczących pomocy w 2025 roku. Były to pierwsze odmowy dla tego stanu od lat 80. XX wieku. Natomiast w czerwcu Trump ogłosił przyznanie Florydzie 416 mln dolarów na likwidację skutków klęsk żywiołowych, nie precyzując, którego konkretnie wydarzenia dotyczą te środki.

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Koszty lokalnych społeczności

Oddzielna analiza danych FEMA, przeprowadzona przez Andrew Rumbacha, starszego pracownika naukowego Urban Institute, wykazała, że podczas drugiej kadencji Trumpa zatwierdzono około 84% wniosków ze stanów, w których wygrał on wybory w 2024 roku. W przypadku stanów, w których Trump przegrał, wskaźnik ten wyniósł około 42%.

Biały Dom zaprzecza, że czynniki polityczne wpływają na decyzje o przyznaniu pomocy po klęskach żywiołowych. Jednocześnie, według materiału, FEMA ma zwrócić władzom lokalnym niemal 10 mld dolarów za prace odbudowujące, które miasta i społeczności już opłaciły. W przypadku odmowy ogłoszenia klęski żywiołowej społeczności mogą pokrywać koszty sięgające 15% ich rocznego budżetu.

W materiale zaznaczono również, że organizacje charytatywne, wolontariackie i społeczne rozszerzają pomoc dla dotkniętych społeczności, jednak nie mogą w pełni zastąpić finansowania federalnego.

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