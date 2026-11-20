O incydencie z 20 listopada poinformował minister obrony kraju Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podał, do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

Minister skomentował incydenty w województwach lubelskim i podkarpackim, gdzie wcześniej wykryto fragmenty nieznanych obiektów.

„Była to rakieta X-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną… W drugim przypadku również można mówić o rakiecie, a w trzecim – najprawdopodobniej o dronie odrzutowym” – poinformował.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że szczegółowe dane ujawni generał Ireneusz Nowak.

„Już dziś możemy jednak stwierdzić, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, który miał wpływ na naszą republikę, był jednym z największych od początku wojny na pełną skalę na Ukrainie” – podkreślił szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Według niego świadczy to o tym, „że Rosja w żaden sposób nie ogranicza skali konfliktu, nie zatrzymuje się, a jedynie przekracza kolejne granice”.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że wszystko wskazuje na to, iż Rosja celowo wybrała tę datę na przeprowadzenie takiej prowokacji.

„Dzisiaj odbywają się ćwiczenia »koalicji chętnych«. Zwrócę się do sekretarza generalnego NATO z prośbą o przeznaczenie dodatkowych sił i środków na wsparcie operacji Eastern Sentry” – dodał, jak podaje Polsat News.

Wcześniej Sybiga odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskiego ataku.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę – oświadczył Tusk.

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