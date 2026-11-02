W Stanach Zjednoczonych dwie osoby zaangażowane w kampanię republikanina Mike'a Rogersa w wyborach do Senatu z Michigan są zarejestrowane na podstawie ustawy o rejestracji zagranicznych agentów (FARA) w związku z pracą powiązaną z rządową inicjatywą komunikacyjną Izraela. Anadolu Agency podaje to, powołując się na Drop Site News.

Rejestracja na podstawie FARA

Rzeczniczka kampanii Abigail Ronson i specjalista ds. komunikacji Jesse Stokes pracowali przy kampanii Rogersa za pośrednictwem dużego wykonawcy Convergence Media, a także byli zaangażowani w prace komunikacyjne powiązane z izraelskim rządem.

Ronson zarejestrowała się w ramach FARA w maju 2026 roku, aby pracować z Havas Media Network za pośrednictwem Clocktower X LLC — firmy powiązanej z byłym kierownikiem kampanii Donalda Trumpa Bradem Parscale'em. W jej dokumentach rejestracyjnych mowa jest o komunikacji strategicznej, planowaniu i usługach medialnych dla inicjatywy izraelskiego rządu w USA, mającej na celu zwalczanie antysemityzmu.

Stokes zarejestrował się na podstawie tej samej umowy z Havas w październiku 2025 roku. Według Drop Site News jest on również autorem kilku komunikatów prasowych kampanii Rogersa.

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Projekt komunikacyjny

Jak podaje Drop Site News, Ronson należy do grona 14 pracowników Convergence Media zaangażowanych jako podwykonawcy w izraelski projekt komunikacyjny o wartości 46,5 mln dolarów. Projekt przewiduje kampanie w mediach społecznościowych i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Zgodnie z danymi amerykańskiej Federalnej Komisji Wyborczej, w trakcie cyklu wyborczego kampania Rogersa wypłaciła Convergence Media miliony dolarów. Kampania wcześniej zaprzeczała, że Ronson była jej etatową pracownicą, choć według redakcji kontaktowała się ona z dziennikarzami za pośrednictwem oficjalnego adresu e-mail kampanii.

Ronson i Stokes nie odpowiedzieli na prośby Drop Site News o komentarz. Inny rzecznik kampanii również nie odpowiedział na pytania redakcji o to, czy kampania wiedziała o tych ustaleniach.

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