Jeffries obiecał dążyć do obniżenia kosztów życia — Anadolu Agency

W USA lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że jego partia będzie dążyć do obniżenia kosztów mieszkania, żywności i benzyny. Wypowiedział się po prognozach, według których demokraci zdobędą kontrolę nad Izbą Reprezentantów w wyborach uzupełniających.

Obietnice dotyczące kosztów i Medicaid

Przemawiając do zwolenników w sztabie wyborczym demokratów w Waszyngtonie, Jeffries obiecał walczyć o przystępną cenowo opiekę zdrowotną dla Amerykanów. Oświadczył także, że zamierza dążyć do uchylenia cięć w programie Medicaid, które nazwał bolesnymi.

O wypowiedziach demokraty informuje Anadolu Agency. Według agencji Jeffries może zostać pierwszym czarnoskórym przewodniczącym Izby Reprezentantów USA.

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Wypowiedzi o odpowiedzialności

Jeffries obiecał także zapewnić odpowiedzialność za to, co nazwał bezprecedensową korupcją w kraju. Określił głosowanie jako wybory na rzecz zmian i stwierdził, że system potrzebuje znaczącej transformacji.

Według polityka bogaci i wpływowi ludzie próbowali kupić wybory, jednak Amerykanie dali jasno do zrozumienia, że kraj nie jest na sprzedaż. Jeffries nazwał wynik nie tylko partyjnym, lecz także patriotycznym momentem.

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