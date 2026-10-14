W amerykańskim stanie Georgia w pierwszym dniu wcześniejszego głosowania w wyborach śródokresowych oddano ponad 188 tys. kart do głosowania. To rekordowy dla stanu wynik pierwszego dnia wcześniejszego głosowania w wyborach śródokresowych, informuje The Hill.

Według biura sekretarza stanu Georgii liczba kart do głosowania oddanych we wtorek była o ponad 50 tys. wyższa od wyniku pierwszego dnia wcześniejszego głosowania w wyborach w 2022 roku.

Udział czarnoskórych wyborców

Według oceny bezpartyjnej strony z danymi wyborczymi VoteHub ponad 36% kart do głosowania oddanych pierwszego dnia przypadło na czarnoskórych wyborców. To o ponad sześć punktów procentowych więcej niż wskaźnik z 2024 roku, zaznaczył VoteHub.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sekretarz stanu Brad Raffensperger oświadczył, że rekordowa frekwencja wyborcza świadczy o zaufaniu wyborców do uczciwości systemu wyborczego Georgii.

Wyścigi o Senat i stanowisko gubernatora

W Georgii odbywają się jedne z najbaczniej obserwowanych wyścigów wyborów śródokresowych w 2026 roku, w tym wybory do Senatu USA i na stanowisko gubernatora stanu. Demokratyczny senator Jon Ossoff ubiega się o reelekcję, a jego rywalem z Partii Republikańskiej jest członek Izby Reprezentantów Mike Collins.

Według prognozy Decision Desk HQ, platformy partnerskiej dla The Hill, Ossoff ma 88% prawdopodobieństwa reelekcji i wyprzedza Collinsa średnio o 8,8 punktu procentowego w zagregowanych sondażach. W walce o stanowisko gubernatora była burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms rywalizuje z menedżerem w sektorze ochrony zdrowia Rickiem Jacksonem. Decision Desk HQ ocenia szanse Bottoms na zwycięstwo na 57%, choć Jackson wyprzedza ją średnio o dwa punkty w sondażach.

Czytaj nas na