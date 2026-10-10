10 października w Etiopii otwarto krajowy zakład rafinacji metali szlachetnych w specjalnej strefie ekonomicznej Bole Lemi w Addis Abebie. Przedsiębiorstwo otworzył premier Abiy Ahmed. Jak informuje The Rio Times, przy pełnej mocy zakład będzie mógł przetwarzać ponad 600 ton metali szlachetnych rocznie.

Przetwarzanie metali w Etiopii

Nowy obiekt ma oznaczać próbę i oczyszczać złoto, a także produkować sztabki na eksport. Zakład planuje również wytwarzać odlewane i bite sztabki złota oraz srebra o różnej próbie.

Według Fana Media Corporation i Ethiopian Broadcasting Corporation Abiy Ahmed nazwał zakład jednym z czołowych przedsiębiorstw rafinacyjnych w Afryce. Oświadczył, że władze dążą do przetwarzania metali szlachetnych w kraju, zamiast eksportować nieprzetworzone złoto, oraz do przekształcenia Etiopii w regionalne centrum rafinacji.

Według premiera w ubiegłym roku Etiopia wyeksportowała złoto o wartości około 5,6–6 mld dolarów. Ahmed oświadczył również, że zakład powinien umożliwić odzyskiwanie srebra i innych cennych metali z materiału, który wcześniej podczas eksportu zaliczano do odpadów.

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Właściciele i potencjał eksportowy

Pakiet kontrolny w projekcie — 51% — należy do państwowego funduszu Ethiopian Investment Holdings. Pozostałe 49% należy do międzynarodowego inwestora Sam Precious Metals, informuje Fana Media Corporation.

Etiopscy urzędnicy oświadczyli, że przedsiębiorstwo może potencjalnie wesprzeć eksport metali szlachetnych o wartości do 80 mld dolarów rocznie. Nie jest to gwarantowany wolumen eksportu: będzie on zależał od ilości złota i innych metali, które zakład będzie mógł pozyskać i przetworzyć, w tym z innych krajów afrykańskich.

Według Ethiopian Broadcasting Corporation Ethiopian Airlines planuje wykorzystać transport cargo do dostarczania złota z innych krajów Afryki do Addis Abeby w celu przetworzenia. Nie ujawniono kosztu projektu, obecnej wielkości produkcji, terminu osiągnięcia pełnej mocy ani dostępności międzynarodowej akredytacji.

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