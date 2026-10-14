Komisja Europejska uważa, że fundusz powierniczy, do którego premier Czech Andrej Babiš przekazał koncern agrochemiczny Agrofert, w niewystarczającym stopniu eliminuje potencjalny konflikt interesów. Może to doprowadzić do zawieszenia płatności lub korekt finansowych dotyczących środków UE, informuje Politico Europe.

List do Transparency International

Czeski oddział Transparency International oświadczył, że otrzymał list od Elisabeth Werner, dyrektor generalnej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa. Według organizacji dokument wskazuje, że sytuacja Babiša stanowi konflikt interesów zgodnie z unijnymi zasadami finansowymi.

Jak podaje Transparency International Czechia, Werner wskazała również, że fundusz powierniczy i środki zgłoszone Komisji Europejskiej są niewystarczające do uregulowania sytuacji. Organizacja nie ma zgody na opublikowanie samego listu, jednak otrzymała pozwolenie na przekazanie jego treści. Dyrektor wykonawczy Transparency International Czechia David Kotora poinformował, że pierwszy list otrzymał we wrześniu, a list z 5 października pozwolił ujawnić jego treść bez publikowania dokumentu.

Możliwe ograniczenia płatności

W liście, według Transparency International Czechia, Komisja Europejska ostrzegła o możliwości podjęcia środków w celu ochrony funduszy UE. Wśród możliwych kroków wymieniono przerwanie terminów płatności, zawieszenie płatności oraz zastosowanie korekt finansowych.

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W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska zamroziła 3,18 mln euro zwrotów dla Czech za dopłaty rolne wypłacone Agrofertowi. Poprzedziła to majowa decyzja o niewypłacaniu zwrotu za wypłacone dopłaty, dopóki nie zostaną usunięte wątpliwości dotyczące udziału Babiša w biznesie.

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Baugé potwierdziła, że instytucja wysłała we wrześniu list do czeskiego oddziału Transparency International, ale nie skomentowała jego treści. Jednocześnie wcześniej oświadczyła, że Babiš znajduje się w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów, a utworzony przez niego fundusz powierniczy niewystarczająco łagodzi tę sytuację.

Babiš zaprzeczał naruszeniom i oświadczył, że nie jest właścicielem Agrofertu ani nie czerpie korzyści z firmy. Przedstawiciel Agrofertu Pavel Hermansky stwierdził, że list Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa odzwierciedla stanowisko jednego z departamentów Komisji Europejskiej, a wiążącą wykładnię prawa UE może przedstawić wyłącznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Firma utrzymuje, że otrzymywała i nadal otrzymuje dopłaty zgodnie z czeskim i europejskim prawem.

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