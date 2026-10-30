We Francji śledczy przesłuchali byłego premiera i mera Hawru Édouarda Philippe'a w sprawie możliwego niewłaściwego wykorzystania środków publicznych, informuje France 24. Dwóch sędziów śledczych nadało mu status świadka wspomaganego, który we francuskim systemie prawnym jest mniej poważny niż status osoby objętej formalnym śledztwem.

Status w śledztwie

Postępowanie jest związane z pracą Philippe'a na stanowisku mera północnego miasta portowego Hawr. Śledczy analizują zarzuty dotyczące możliwego niewłaściwego wykorzystania środków publicznych, faworyzowania i nękania.

Emmanuel Marsigny, adwokat polityka, powiedział AFP, że Philippe z zadowoleniem przyjął decyzję sędziów. Według obrońcy potwierdza ona, że polityk nie dopuścił się w tej sprawie żadnych naruszeń. Sam Philippe, który stał na czele francuskiego rządu w latach 2017–2020, zaprzecza wszystkim wysuwanym wobec niego zarzutom.

Jérôme Karsenti, adwokat byłej urzędniczki państwowej, której skarga stała się podstawą śledztwa, oświadczył, że jego strona z zadowoleniem przyjmuje postępy w sprawie. Dodał, że przedstawiciele skarżącej chcą jak najszybciej zapoznać się z treścią komunikacji z Philippe'em, aby zrozumieć powody decyzji sędziów o niewszczynaniu wobec niego formalnego śledztwa.

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Kontrakt na cyfrowy hub

Sprawę wszczęto po skardze byłej urzędniczki państwowej, której francuska rzeczniczka praw obywatelskich przyznała w ubiegłym roku status sygnalistki. Twierdzi ona, że po złożeniu swoich oświadczeń jej kontrakt na lata 2020–2023 nie został przedłużony, a także że była nękana.

W lipcu 2020 roku stowarzyszenie LH French Tech zostało jedynym oferentem w przetargu na zarządzanie cyfrowym hubem w Hawrze. Zgodnie z umową organizacja utworzona w tym samym miesiącu, na której czele stał zastępca mera, miała otrzymać ponad 2 mln euro w ciągu kilku lat na zarządzanie przestrzenią służącą rozwojowi innowacji cyfrowych. Była urzędniczka państwowa wskazywała na możliwy konflikt interesów, ponieważ umowa, jej zdaniem, dawała merowi i jego zastępcy kontrolę nad znacznymi sumami pieniędzy.

Francuska Krajowa Prokuratura Finansowa poinformowała AFP w maju o wszczęciu śledztwa. Philippe jest kandydatem centroprawicowej partii Horizons w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

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