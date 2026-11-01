Były dyrektor CIA John Brennan i były dyrektor FBI James Comey przed wyborami uzupełniającymi w USA ostrzegli przed ryzykiem, że prezydent Donald Trump może ingerować w proces wyborczy lub nie zaakceptować wyników głosowania. Informuje o tym ABC News Australia.

Brennan, który kierował CIA, gdy Trump objął urząd prezydenta w 2017 roku, wyraził zaniepokojenie działaniami głowy państwa przed głosowaniem, w jego trakcie i po nim. Jego zdaniem Trump próbuje zasiać wątpliwości co do wyborów i jest gotów przekraczać ustalone granice, oczekując, że powstrzymają go sądy lub inne instytucje.

Obawy związane z wypowiedziami administracji

Comey nazwał te wybory uzupełniające jednymi z najważniejszych w swoim życiu. Uważa, że w Kongresie powinno być więcej przedstawicieli gotowych powstrzymywać prezydenta. Wcześniej Trump oskarżał Demokratów o oszustwa i kradzież głosów, a także nazywał amerykańskie wybory skorumpowanymi i sfałszowanymi.

Były dyrektor ds. legislacyjnych Białego Domu Marc Short oświadczył, że agresywna retoryka dotycząca głosowania podważa zaufanie do systemu wyborczego. Według niego takie działania faktycznie odpowiadają interesom największych przeciwników USA.

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Możliwa obecność agentów ICE

Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin zasugerował, że funkcjonariusze amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE) mogą zostać skierowani do lokali wyborczych w razie zagrożenia lub w celu wykonania nakazu. Ostrzegł również lokalnych i stanowych urzędników wyborczych przed możliwym zatrzymaniem i uwięzieniem w przypadku niewykonania żądań administracji.

Były doradca Białego Domu Ty Cobb nazwał tę propozycję atakiem na procedury demokratyczne. Anthony Scaramucci, który przez krótki czas kierował komunikacją Białego Domu w 2017 roku, wyraził obawę, że obecność agentów ICE w pobliżu lokali wyborczych mogłaby zastraszać wyborców, w tym osoby uprawnione do głosowania.

Lipcowy sondaż Gallupa wykazał, że niemal dwie trzecie dorosłych Amerykanów obawia się możliwej presji polityków na urzędników wyborczych w celu zmiany wyników. Według październikowego sondażu Daily Mail/YouGov nieco ponad połowa respondentów obawiała się, że Trump może nie uznać wyniku wyborów uzupełniających, jeśli wygrają Demokraci.

Możliwe dochodzenia w Kongresie

Jeśli Demokraci zdobędą kontrolę nad jedną lub obiema izbami Kongresu, mogą rozpocząć dochodzenia w sprawie transakcji biznesowych Trumpa i członków jego rodziny. Demokratyczny kongresmen Bennie Thompson powiedział, że partia prawdopodobnie zbada majątek prezydenta i jego rodziny. Republikański strateg Luke Ball, który pracował w kampanii Trumpa w 2024 roku, zaprzeczył oskarżeniom o korupcję i nazwał prezydenta oraz jego rodzinę przedsiębiorcami.

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