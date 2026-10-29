W Hiszpanii Francisco Badea, dyrektor FEM Expert Engineering, ekspert w dziedzinie konstrukcji pojazdów szynowych i certyfikacji PRM, oświadczył, że śmiertelnej katastrofy pociągu dużych prędkości nie należy tłumaczyć działaniami tylko jednej osoby. W rozmowie z France 24 nazwał absurdem założenie, że katastrofa zależała od jednego błędu ludzkiego.

Warstwy ochrony

Według Badei nowoczesne sieci kolejowe mają kilka warstw bezpieczeństwa. Wspomniał o zautomatyzowanych środkach ochrony, technologiach wykrywania pociągów, procedurach operacyjnych i nadzorze instytucjonalnym. Ekspert podkreślił, że mechanizmy te są elementami funkcjonowania systemu kolejowego, a nie odizolowanymi elementami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena eksperta

Badea podważył wyjaśnienia, które sprowadzają katastrofy kolejowe do pojedynczych błędów ludzkich. Jego zdaniem system projektuje się tak, aby wypadki tego rodzaju nie miały miejsca. Nie ustalił przyczyny katastrofy, lecz przedstawił profesjonalną ocenę roli technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń w bezpieczeństwie kolei.

Czytaj nas na