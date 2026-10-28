Eksperci ONZ 28 października potępili przemoc wobec uczniów i studentów protestujących we Francji, a także masowe zatrzymania demonstrantów. Za niedopuszczalne uznali ciężkie, a w niektórych przypadkach nieodwracalne obrażenia nieletnich podczas działań organów ścigania oraz wyrazili zaniepokojenie zatrzymaniem kilku tysięcy osób, głównie nieletnich, poinformowała Anadolu Agency.

Żądania protestujących

Protesty rozpoczęły się w połowie września wśród uczniów szkół średnich, a następnie rozszerzyły się na uniwersytety. Uczestnicy domagali się poprawy warunków nauki, zapewnienia placówkom oświatowym odpowiednich zasobów oraz zagwarantowania równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.

Według oceny ekspertów, mimo prób podjęcia przez rząd dialogu ze studentami w październiku, francuskie władze nadały priorytet środkom bezpieczeństwa zamiast reagowaniu na przyczyny protestów.

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Apel o przegląd działań policji

Eksperci uznali skalę zatrzymań za nieproporcjonalną i zaznaczyli, że mogą one zniechęcać ludzi do udziału w pokojowych protestach. Jednocześnie potępili akty przemocy, w wyniku których ucierpieli funkcjonariusze policji, uszkodzono budynki i splądrowano sklepy. Eksperci wezwali do zbadania takich incydentów i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Wezwali również francuskie władze do przeglądu praktyk policyjnych, aby umożliwić demonstrantom wyrażanie swoich obaw i sprzyjać pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Eksperci oświadczyli, że pozostają w kontakcie z władzami Francji w sprawie sytuacji.

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