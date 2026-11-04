W USA, po zwycięstwie demokratów w wyborach uzupełniających do Kongresu, prezydent Donald Trump może skierować więcej wysiłków na politykę zagraniczną. Taką ocenę wyraziła Liis Mure, starsza badaczka w Międzynarodowym Centrum Obrony i Bezpieczeństwa, jak podaje ERR News.

W wyniku wyborów republikanie stracili kontrolę zarówno nad Senatem, jak i Izbą Reprezentantów. Mure zaznaczyła, że Kongres kontroluje finansowanie rządu federalnego i określa, na jakie cele mają być przeznaczane środki. Jednocześnie prezydent USA ma znacznie szersze uprawnienia w dziedzinach polityki zagranicznej i obronności, gdzie ustawodawcy mają mniej możliwości ograniczania władzy wykonawczej.

Obawy w Europie

Zdaniem badaczki ograniczenie możliwości Trumpa w polityce wewnętrznej może skłonić go do poświęcania większej uwagi kwestiom międzynarodowym, co niekoniecznie przyniesie Europie więcej stabilności. Wspomniała również o obawach części europejskich członków NATO: obawiają się oni, że porażka republikanów może nasilić ataki Trumpa na Sojusz.

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Plany na zakończenie kadencji

Mure uważa, że w ostatnich dwóch latach prezydentury Trump będzie dążył do pozostawienia widocznego śladu w historii świata. Według niej może on spróbować osiągnąć znaczące rezultaty w polityce zagranicznej. Ekspertka wspomniała, że mogą być przygotowywane spotkania z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem oraz prezydentem państwa-agresora Rosji, włodzimirem putinem.

Mure dodała, że republikanie w Kongresie nadal niemal nie krytykowali Trumpa publicznie, choć wewnątrz partii, jak stwierdziła, krytyka nasiliła się po rozpoczęciu wojny z Iranem. Przypuściła, że na decyzje prezydenta w polityce zagranicznej mogą wpływać przede wszystkim jego partyjni koledzy.

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