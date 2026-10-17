Były prezydent Senegalu Macky Sall wycofał swoją kandydaturę na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. O decyzji poinformował 17 października we wpisie na X, po nieformalnym głosowaniu, które odbyło się dzień wcześniej, podaje Premium Times.

Sall oświadczył, że podjął decyzję po konsultacjach z prezydentem Burundi Évariste'em Ndayishimiye, który obecnie przewodniczy Unii Afrykańskiej, a także z prezydentem Senegalu Bassirou Diomaye'em Faye'em, obecnym przewodniczącym Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej.

Spory dotyczące poparcia Unii Afrykańskiej

Kandydatura Salla wywołała sprzeciw z powodu procedury, którą próbowano uzyskać poparcie kontynentalne. Został on początkowo zgłoszony przez Burundi. Jednocześnie, według publikacji, nazwisko Salla nie znalazło się na liście afrykańskich kandydatur przedstawionych Radzie Wykonawczej podczas lutowego szczytu Unii Afrykańskiej, a głowy państw formalnie go nie omawiały.

Później Burundi rozesłało państwom członkowskim ONZ i Unii Afrykańskiej projekt decyzji w sprawie poparcia Salla. Dokument przewidywał 24 godziny na zgłoszenie sprzeciwu i wymagał, aby przeciw wystąpiła co najmniej jedna trzecia państw uprawnionych do udziału w procedurze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według informacji Unii Afrykańskiej procedurę milczącej zgody przerwało 20 państw członkowskich. Czternaście z nich formalnie zgłosiło sprzeciw, a kolejne sześć, w tym Egipt, poprosiło o przedłużenie terminu rozpatrzenia. Senegal również oświadczył, że nie był zaangażowany w inicjatywę Burundi. Egipt i Liberia później wycofały swoje stanowiska, jednak nie zmieniło to wyniku procedury.

Stanowisko Nigerii

W kwietniu Nigeria sprzeciwiła się wskazaniu Salla jako kandydata Unii Afrykańskiej. Abudża wskazywała na nieformalną zasadę rotacji regionalnej przy wyborze sekretarza generalnego ONZ i oświadczyła, że następny kandydat powinien pochodzić z Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ António Guterresa kończy się w grudniu 2026 roku. Choć rotacja regionalna jest tradycyjnie uwzględniana podczas procesu wyboru, nie jest obowiązkową zasadą.

Czytaj nas na