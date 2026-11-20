Redakcja serwisu internetowego-media UA.NEWS zwróciła się z oficjalnym zapytaniem dziennikarskim do Biura Prokuratora Generalnego (BPG) w celu ustalenia rzeczywistego stanu postępowania ekstradycyjnego wobec zatrzymanego we Włoszech ukraińskiego blogera i założyciela firmy Traffic Devils, Oleksandra Slobozhenka.

Ponieważ zgodnie z prawem to właśnie OGP jest centralnym organem Ukrainy ds. wydawania osób podejrzanych w trakcie postępowania przygotowawczego, dziennikarze proszą o informację, czy do strony włoskiej skierowano wniosek o ekstradycję tej osoby oraz czy nie zostanie ona zwolniona we Włoszech przed zakończeniem procedury.

Powodem wystosowania tego zapytania było zatrzymanie Słobozhenka 17 listopada 2026 roku w jednym z hoteli na terytorium Republiki Włoskiej. Po pojawieniu się tych doniesień w mediach Prokuratura Generalna potwierdziła, że prokuratorzy prowadzący sprawę we współpracy z departamentem współpracy międzynarodowej przygotowują dokumenty w celu zwrócenia się do właściwych organów we Włoszech o ekstradycję podejrzanego.

O co pyta redakcja

W swoim wniosku dziennikarze UA.NEWS proszą o oficjalne potwierdzenie faktu zatrzymania Slobozhenka we Włoszech oraz o wyjaśnienie, na podstawie jakich konkretnie mechanizmów międzynarodowych doszło do zatrzymania — czy za pośrednictwem Interpolu, czy na podstawie odrębnego wniosku strony ukraińskiej, a także kiedy i z czyjej inicjatywy ogłoszono międzynarodowy nakaz poszukiwania tej osoby.

Osobno redakcja pyta, na jakim etapie znajdują się obecnie przygotowania materiałów ekstradycyjnych, czy oficjalny wniosek o ekstradycję został już przekazany stronie włoskiej, czy przestrzegano terminów przewidzianych w kodeksie postępowania karnego oraz czy Ukraina zwróciła się z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego przed otrzymaniem pełnego pakietu dokumentów.

Sytuacja Aleksandra Slobozhenka we Włoszech i perspektywy powrotu

Ponadto media proszą o poinformowanie, jaki status procesowy ma obecnie Słobozhenko we Włoszech, czy lokalny sąd orzekł o jego aresztowaniu oraz czy sam zatrzymany lub jego adwokaci nie złożyli sprzeciwów wobec ekstradycji, które mogłyby opóźnić lub zablokować proces.

Również redakcja pyta, czy istnieje ryzyko zwolnienia podejrzanego zaresztu na terytorium Republiki Włoskiej przed zakończeniem postępowania, jakie są orientacyjne terminy jego powrotu na Ukrainę oraz czy OGP podejmie dodatkowe środki w zakresie prawa międzynarodowego w przypadku opóźnienia lub odmowy ekstradycji.

Kontekst postępowania karnego

Już w sierpniu 2024 roku Oleksandrowi Slobozhenko postawiono zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę oraz legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa, a we wrześniu 2024 roku sąd wydał zaocznie postanowienie o zastosowaniu wobec niego środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego. Według organów ścigania w okresie od stycznia 2020 r. do sierpnia 2023 r. podejrzany uzyskał prawie 1 mld hrywien dochodu, z czego nie odprowadził do budżetu ponad 213 mln hrywien podatków.

Numery spraw i zarzuty wobec Slobozhenki

Jak informowaliśmy wcześniej, 28 marca 2024 roku Slobozhenko wyjechał za granicę i nie powrócił. W czerwcu 2024 r. w rejestrze sądowym pojawiły się dokumenty procesowe związane z dochodzeniami w sprawie działalności Slobozhenki: postępowanie Prokuratury Generalnej nr 42023000000000987, nr 42023000000000988 i nr 42023000000000989, a także postępowanie prowadzone przez Narodową Policję w Kijowie nr 12024100000000824.

Osobno wymieniono postanowienie Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie nr 761/19735/24, na mocy którego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) została zobowiązana do wszczęcia postępowania przygotowawczego.

16 sierpnia 2024 r. Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego oficjalnie poinformowało Slobozhenkę o postawieniu mu zarzutów. Zarzucano mu uchylanie się od zapłaty ponad 213 mln hrywien podatków oraz legalizację mienia pochodzącego z przestępstwa. Detektywi zajęli osiem pojazdów oraz nieruchomości w Kijowie.

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