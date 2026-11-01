Abdul El-Sayed, kandydat Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu USA z Michigan, poprosił kongresmenkę Haley Stevens, by nie uczestniczyła w jego wydarzeniach wyborczych. Informuje o tym The Guardian.

Po wiecu wyborczym El-Sayed powiedział dziennikarzom, że nie chce rozproszeń. Według „The New York Times” stwierdził, że inne osoby próbują skupiać kampanię na kwestiach, których ona nie dotyczy.

Planowane wspólne wystąpienie

El-Sayed i Stevens mieli wspólnie uczestniczyć w niedzielnym nabożeństwie w Detroit. Stevens poparła El-Sayeda wkrótce po tym, jak pokonał ją w prawyborach Partii Demokratycznej w sierpniu, jednak dotąd nie pojawili się razem publicznie.

Jak zaznacza publikacja, Stevens przez kilka tygodni publicznie krytykowała swojego byłego rywala. Jej narzeczony, Jason Turkis, prowadził kampanię popierającą republikańskiego kandydata Mike'a Rogersa.

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Spór o reklamę

Dwa dni przed planowanym wspólnym wystąpieniem Stevens zażądała, aby El-Sayed potępił reklamę zewnętrznej grupy politycznej. W spocie wzrost cen powiązano ze wsparciem USA dla wojny Izraela w Gazie.

W odpowiedzi El-Sayed oświadczył, że kongresmenka próbuje ponownie poruszyć kwestię prawyborów, które zakończyły się trzy miesiące temu. Zaznaczył również, że Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych wydał znaczne środki na próbę pokonania go w prawyborach.

Otwarty konflikt wywołuje zaniepokojenie wśród demokratów, którzy uważają walkę o mandat senatorski w Michigan za ważną dla starań partii o odzyskanie kontroli nad Senatem USA.

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