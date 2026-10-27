W Brukseli w Belgii przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim oświadczyli, że mogą wycofać poparcie dla rozporządzenia w sprawie krajowych i regionalnych planów partnerstwa. Według RMF24, stanie się tak, jeśli dokument nie będzie zawierał obowiązkowych gwarancji finansowania wspólnej polityki rolnej w budżecie UE na lata 2028–2034.

Gwarancje dla obszarów wiejskich

Norbert Lins z Europejskiej Partii Ludowej, związany z Komisją Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, poinformował o tym stanowisku 22 października. Wśród żądań europosłów jest przeznaczenie co najmniej 10% środków na obszary wiejskie oraz zapewnienie dostępności około 45 mld euro dla rolnictwa od 2028 roku.

Jak wskazuje portal, kwota 45 mld euro jest związana z propozycją przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przedstawioną w końcowej fazie negocjacji dotyczących umowy z Mercosurem. Nie chodzi o dodatkowe finansowanie, lecz o wcześniejsze uruchomienie środków przewidzianych w przyszłym budżecie. Stanowisko Linsa popierają także socjaldemokraci w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Polska wcześniej sprzeciwiała się połączeniu finansowania polityki rolnej, polityki spójności i innych kierunków w jeden fundusz. Minister rolnictwa Polski Stefan Krajewski w listopadzie 2025 roku domagał się odrębnego budżetu dla wspólnej polityki rolnej. Jednocześnie 23 października polskie ministerstwo uznało za sukces przeniesienie zasad tej polityki do osobnego projektu rozporządzenia, choć nie oznacza to utworzenia odrębnego budżetu.

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Fundusz Konkurencyjności i rola regionów

Europejski Fundusz Konkurencyjności wraz z programem Horizon Europe, który wspiera badania i innowacje, mają łącznie dysponować około 409 mld euro w budżecie UE na lata 2028–2034. Rozmówca RMF24 w Brukseli wyraził zaniepokojenie, że w Polsce nie ma ministerstwa odpowiedzialnego za ten fundusz i negocjacje w jego sprawie.

Europoseł Dan Barna z grupy Renew Europe proponuje oceniać wnioski nie tylko pod względem jakości naukowej, lecz także z uwzględnieniem geograficznej równowagi finansowania. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego również chce monitorować podział środków, aby uniknąć ich nadmiernej koncentracji. Według rozmówcy RMF24 środki z Horizon Europe otrzymują obecnie przede wszystkim Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Niderlandy.

Kolejnym przedmiotem sporu jest udział polskich województw w podziale środków polityki spójności. Polska zabiega o to, aby regiony bezpośrednio zarządzały 44% krajowej puli tych środków. Częściowe stanowisko negocjacyjne Rady UE z czerwca nie zawiera wszystkich gwarancji, na których nalega Warszawa: rola władz regionalnych w przygotowywaniu i realizacji planów będzie w dużej mierze zależała od decyzji na szczeblu krajowym.

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