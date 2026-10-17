Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że w 2025 roku kraj wyeksportował produkty obronne i lotniczo-kosmiczne o wartości ponad 10 mld dolarów do 180 państw i regionów. Powiedział o tym 17 października podczas wydarzenia Türkiye Innovation Week 2026 w Stambule, informuje Anadolu Agency.

Stawka na produkcję technologiczną

Erdogan zapowiedział również, że Turcja zamierza do 2030 roku wspierać utworzenie 100 tys. technologicznych startupów o łącznej wycenie 100 mld dolarów. Jak powiedział, kraj rozszerza możliwości badawczo-rozwojowe, wspiera startupy technologiczne i dąży do przyspieszenia przejścia na produkcję o wyższej wartości dodanej.

Prezydent zaznaczył, że budynki terminali lotniska Atatürk w Stambule są przekształcane w Terminal Istanbul, centrum technologii i przedsiębiorczości. Nazwał inwestycje w zaawansowane technologie koniecznością dla Turcji.

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Śledztwo w sprawie funduszy inwestycyjnych

Osobno Erdogan skomentował dochodzenia związane z funduszami inwestycyjnymi. Oświadczył, że władze opanowały sytuację po krokach podjętych od 17 września, a postępowania wobec osób, które, jak powiedział, uzyskały nieuczciwe zyski w wyniku manipulacji, trwają z zachowaniem procedur sądowych.

Erdogan wezwał, by nie rozciągać podejrzeń na cały turecki rynek kapitałowy z powodu problemu, który, jak powiedział, dotyczy 4,6% funduszy.

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