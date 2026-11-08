Erdogan wezwał do zacieśnienia kontaktów dyplomatycznych z Ukrainą i Rosją po rozmowie z Trumpem

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podczas rozmowy telefonicznej z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem podkreślił konieczność zintensyfikowania współpracy dyplomatycznej z Ukrainą i Rosją. Ankara potwierdziła również gotowość do dalszego udziału w inicjatywach pokojowych.

Podczas rozmów Erdogan i Trump omówili stosunki dwustronne między Ankarą a Waszyngtonem, a także aktualne kwestie regionalne i międzynarodowe. Szczególną uwagę rozmówcy poświęcili wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Prezydent Turcji wyraził nadzieję, że wzmożone wysiłki dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny przyniosą pozytywne rezultaty. Podkreślił, że ważne jest rozszerzanie kontaktów zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą.

Erdogan zapewnił, że Turcja będzie nadal uczestniczyć w inicjatywach pokojowych i dokładać starań na rzecz zakończenia działań wojennych.

Kolejnym tematem rozmowy telefonicznej były napięcia w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Erdogan stwierdził, że konieczne jest zakończenie konfrontacji między tymi krajami i rozwiązanie sporów na drodze dyplomatycznej. Podkreślił, że Ankara będzie nadal podejmować wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju.

Ponadto prezydent Turcji wyraził przekonanie, że współpraca między Ankarą a Waszyngtonem będzie się w przyszłości pogłębiać. Jak powiedział, strony będą pracować nad nadaniem nowego impulsu stosunkom dwustronnym.

Pod koniec rozmowy Recep Tayyip Erdoğan podziękował Donaldowi Trumpowi za wsparcie szczytu Organizacji Państw Tureckich.

Informację tę podała kancelaria prezydenta Turcji.

Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że zamierza przeprowadzić rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Kwestię tę planuje poruszyć po niedawnym spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu, gdzie przeprowadził rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Ukraina i Turcja uzgodniły, że będą wspólnie pracować nad przywróceniem korytarza zbożowego na Morzu Czarnym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

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