Unia Europejska nie podejmie nowych zobowiązań w zakresie finansowania klimatycznego na konferencji COP31, która rozpocznie się 9 listopada w Turcji. Jak informuje OilPrice, powołując się na Bloomberg, unijny komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra powiedział, że możliwość dodatkowego finansowania redukcji emisji praktycznie nie ma perspektyw.

Finansowanie ze strony UE

Według oficjalnych danych UE w 2025 roku Unia Europejska i jej państwa członkowskie przekazały krajom rozwijającym się 32,3 mld euro publicznego finansowania klimatycznego, czyli około 36 mld dolarów. To około 600 mln euro więcej niż rok wcześniej.

Środki są przeznaczane na redukcję emisji i adaptację do zmiany klimatu. Według publikacji znaczną część finansowania otrzymały kraje Afryki i Azji na przejście od paliw kopalnych do energii wiatrowej i słonecznej.

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Stanowiska przed konferencją

Według Bloomberga wśród urzędników UE rośnie przekonanie, że inne zamożne państwa w niewystarczającym stopniu uczestniczą w finansowaniu klimatycznym. OilPrice zauważa również, że UE boryka się z wysokimi cenami paliw i gazu oraz niedoborem mocy rafineryjnych, a rozwiązanie tych problemów wymaga znacznych wydatków.

Grupa państw afrykańskich w liście do szefa klimatycznego ONZ Simona Stiella oświadczyła, że na COP31 będzie domagać się potrojenia zobowiązań dotyczących finansowania adaptacji do zmiany klimatu.

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