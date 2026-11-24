Unia Europejska nie będzie tolerować wykorzystywania sportu jako broni i uważa za niedopuszczalne wykorzystywanie sportu przez Rosję jako narzędzia politycznego służącego legitymizacji jej działań.

Oświadczył to 24 listopada podczas sesji Parlamentu Europejskiego poświęconej przedłużeniu sankcji wobec Rosji w sporcie międzynarodowym komisarz UE ds. sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glenn Mikallef, przypominając o państwowym systemie dopingu w Soczi i groźbach Władimira Putina związanych z zakazem rosyjskiej symboliki, a także krytykując decyzje niektórych międzynarodowych federacji — w szczególności w judo, podnoszeniu ciężarów i sportach wodnych — oraz jednostronne działania MKOl dotyczące dopuszczenia rosyjskich sportowców.

Według Mikallefa propozycja dotycząca 22. pakietu sankcji UE przewiduje zakaz występów rosyjskich drużyn i sportowców pod flagami narodowymi, a także ograniczenia wobec szefa Ministerstwa Sportu i Komitetu Olimpijskiego RF, szefów federacji podnoszenia ciężarów i szachów oraz oligarchów związanych ze sportem; ponadto zalecenia UE wzywają do nieudzielania wiz sportowcom występującym pod rosyjską symboliką. Komisarz UE podkreślił również konieczność zaprzestania finansowania organizacji, które sprzyjają legitymizacji rosyjskiej agresji, oraz poinformował o zakazie używania rosyjskiej symboliki narodowej podczas przyszłego Europejskiego Młodzieżowego Zimowego Festiwalu Olimpijskiego w Rumunii.

Źródło: „Ukrinform”.

Nowy, jeszcze nieprzyjęty 22. pakiet sankcji UE przewiduje, że rosyjscy sportowcy nie będą mogli startować pod flagą narodową w zawodach na terytorium Unii Europejskiej.

Dania, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia, Szwecja i Estonia wezwały Komisję Europejską do pozbawienia rosyjskich i białoruskich sportowców możliwości uzyskania wiz na udział w zawodach w Europie.

Wcześniej Finlandia wprowadziła zakaz wjazdu dla rosyjskich sportowców od 16 listopada.

Również Holandia nie wydała wiz rosyjskim sportsmenkom przed mistrzostwami świata.

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