UE wyznaczyła swoich przedstawicieli do udziału w rozmowach pokojowych z Rosją

Unia Europejska weźmie udział w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, wysyłając na kolejną rundę spotkań doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z pięciu krajów.

Oświadczył to 13 listopada przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Costa oświadczył, że UE na nadchodzących negocjacjach będą reprezentować przedstawiciele instytucji unijnych oraz doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

Europejski urzędnik poinformował agencję, że przedstawiciele tych krajów wezmą udział we wszystkich przyszłych rozmowach na poziomie technicznym.

Dodał, że Europa nie wyznaczyła jeszcze liderów, którzy reprezentowaliby ją podczas negocjacji.

Bloomberg, powołując się na słowa przedstawiciela Komisji Europejskiej, poinformował, że przywódcy państw członkowskich omówią tę kwestię podczas zbliżającej się konferencji prasowej.

Przypomnijmy, że dzień wcześniej serwis Politico poinformował, iż w UE wybuchły spory dotyczące przedstawicieli na negocjacjach z Rosją.

Kolejne spotkanie w ramach rozmów pokojowych dotyczących zakończenia wojny może odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub w Szwajcarii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ostateczne miejsce rozmów zostanie ustalone za wspólną zgodą obu delegacji.



