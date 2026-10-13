W krajach Unii Europejskiej od połowy lipca 2027 roku zaczną obowiązywać nowe zasady identyfikacji klientów podczas transakcji przekraczających 10 tys. euro. Chodzi o rozporządzenie AMLR, mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy, informuje RMF24.

Kontrola dużych zakupów

Próg rozszerzonej weryfikacji będzie wynosił 10 tys. euro, co w Polsce szacuje się na około 43 tys. złotych. Kluczowa będzie wartość transakcji niezależnie od metody płatności — gotówką, kartą bankową czy przelewem.

Jak podaje portal, sprzedawcy będą musieli ustalić tożsamość faktycznego kupującego oraz sprawdzić, czy nie działa on w imieniu innej osoby. W tym celu mogą zażądać takich danych jak numer PESEL, NIP lub międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN. Sam przelew środków z własnego rachunku kupującego nie będzie wystarczający.

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Nowe wymogi będą dotyczyć nie tylko banków i innych instytucji finansowych. Obejmą także dealerów samochodowych, pośredników nieruchomości, galerie sztuki, domy aukcyjne, niezależnych handlarzy dziełami sztuki, kluby sportowe i prawników. Na liście znalazły się również firmy udzielające kredytów pozabankowych, platformy crowdfundingowe oraz dostawcy usług związanych z kryptoaktywami.

Osobne zasady dla gotówki

W przypadku transakcji gotówkowych uproszczona weryfikacja może być stosowana już od 3 tys. euro. Zakres danych, które musi podać klient, będzie zależał od oceny ryzyka i konkretnych przepisów.

Celem ujednolicenia jest zmniejszenie różnic między krajowymi przepisami państw UE, które, według RMF24, utrudniały przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć nowe procedury weryfikacji, a odpowiedzialność za właściwą identyfikację klientów poniosą podmioty objęte tymi zasadami.

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