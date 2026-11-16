UE nałożyło sankcje na właścicielkę Wildberries, Tetianę Kim, która zareagowała na tę decyzję

Unia Europejska rozszerzyła listę sankcji wobec Rosji o 145 osób fizycznych i prawnych, dodając do niej założycielkę rosyjskiej platformy handlowej Wildberries i szefową połączonej spółki RWB Tetianę Kim, a także terminal naftowy w Sankt Petersburgu.

O tej decyzji poinformował minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barro, zaznaczając, że nowe ograniczenia stanowią część nasilenia presji gospodarczej na Rosję w związku z jej agresją wojskową przeciwko Ukrainie.

Sankcjami objęto zarówno samą szefową największej rosyjskiej platformy handlu elektronicznego, która zachowała kontrolę nad 65% przedsiębiorstwa po fuzji Wildberries z grupą Russ, jak i przedsiębiorstwo zajmujące się przeładunkiem produktów naftowych w Sankt Petersburgu.

Biuro prasowe rosyjskiej platformy handlowej Wildberries skomentowało wprowadzenie sankcji UE wobec założycielki firmy Tatiany Kim, oświadczając, że nowe ograniczenia w żaden sposób nie wpłyną na działalność operacyjną przedsiębiorstwa, a firma nie posiada żadnych aktywów w UE.

Źródło: serwis internetowy „Glavkom”.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ułatwiają obchodzenie wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu nastąpiło podczas posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych 16 listopada, a ograniczenia obejmą również przedsiębiorstwa wspierające działalność floty szarej.

Na nową listę sankcyjną Unii Europejskiej wpisano największe rosyjskie rafinerie ropy naftowej, w szczególności rafinerie w Moskwie, Omsku, Saratowie, Chabarowsku i Ilsku, a także szereg innych przedsiębiorstw z branży naftowej.

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