Unia Europejska wprowadza opłatę w wysokości 2 euro za każdy rodzaj towaru w przesyłkach wysyłanych bezpośrednio do konsumentów spoza 27 państw członkowskich. Nowa opłata będzie pobierana niezależnie od wartości przesyłki, informuje South China Morning Post.

Jeśli paczka zawiera dziesięć T-shirtów, opłata wyniesie 2 euro. Jednocześnie za przesyłkę z dwoma kapeluszami i dziesięcioma T-shirtami trzeba będzie zapłacić 4 euro, ponieważ zawiera ona dwa rodzaje towarów.

Dodatkowo do cła na tanie przesyłki

Opłata za obsługę przesyłek będzie obowiązywać dodatkowo obok cła w wysokości 3 euro na małe paczki o wartości do 150 euro, które UE wprowadziła w lipcu. Bruksela twierdzi, że konsumenci nie powinni płacić nowej opłaty bezpośrednio, jednak sklepy internetowe i sprzedawcy mogą uwzględnić dodatkowe 2 euro w cenie towaru jeszcze przed sprzedażą.

Europejska organizacja konsumencka BEUC wyraziła obawy, że niektóre platformy mogą próbować przerzucić te koszty na kupujących na końcowych etapach składania zamówienia. Organizacja wskazała, że byłoby to sprzeczne z przepisami UE wymagającymi podawania pełnej ceny z góry.

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Obciążenie organów celnych

Według oficjalnych danych w ubiegłym roku do UE trafiło prawie sześć miliardów małych przesyłek. Około 93% tanich przesyłek przybyło z Chin, w tym za pośrednictwem popularnych azjatyckich platform AliExpress i Temu.

W Brukseli uważają, że napływ takich towarów zwiększa obciążenie organów celnych i podnosi ich koszty, które ma zrekompensować nowa opłata. UE wyrażała również obawy dotyczące niebezpiecznych towarów z państw spoza bloku, w tym zabawek, które nie spełniają jej wymogów.

Po wprowadzeniu w lipcu cła w wysokości 3 euro import małych przesyłek, według przedstawionych danych, spadł o około 64%. Jednocześnie urzędnicy ostrzegają, że na ostateczne wnioski jest jeszcze za wcześnie. Stała opłata w wysokości 2 euro będzie poddawana przeglądowi co dwa lata, aby odpowiadała kosztom operacji celnych. Tymczasowe cło na przesyłki o wartości do 150 euro będzie obowiązywać do 1 lipca 2028 roku, po czym stosowane będą standardowe taryfy dla konkretnych towarów.

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