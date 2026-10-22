Unia Europejska powróciła do pomysłu bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie, donosi Politico. Jednocześnie wśród europejskich dyplomatów nie ma jednolitego stanowiska co do tego, kto powinien reprezentować UE podczas ewentualnych rozmów z Kremlem.

Według informacji podanych przez serwis, kwestia wyznaczenia europejskiego negocjatora stała się szczególnie aktualna po wizycie specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkofa w Rosji. Miał tam zaproponować Putinowi zorganizowanie szczytu z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie zawieszenia broni.

Europejscy urzędnicy są zaniepokojeni tym, że Waszyngton może omawiać z Moskwą warunki zakończenia wojny bez należytego uwzględnienia stanowiska Ukrainy i jej partnerów. Właśnie dlatego w Brukseli ponownie zaczęto mówić o konieczności posiadania własnego kanału komunikacji z Kremlem.

Prezydent Czech Petr Pavel stwierdził, że Putin nie postrzega obecnie UE jako autorytatywnego uczestnika negocjacji i odmawia kontaktów z wieloma europejskimi urzędnikami.

„UE musi wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą występować w imieniu Europy. Nie muszą to być koniecznie przedstawiciele UE czy NATO, a po prostu przywódcy, którym inni powierzą uprawnienia do prowadzenia negocjacji” – podkreślił Pavel.

Jak zauważa Politico, bezpośredni kanał komunikacji z Kremlem mógłby pozwolić Europie na obronę własnych interesów w trakcie procesu pokojowego. Jednocześnie nie oczekuje się szybkich rezultatów ewentualnych kontaktów z Moskwą.

Wśród potencjalnych kandydatów na europejskiego negocjatora wydawnictwo wymienia przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę oraz wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych Kaja Kallasa.

Politico poświęca szczególną uwagę prezydentowi Finlandii Aleksandrowi Stubbowi. Ma on dobre osobiste relacje z Donaldem Trumpem, a Finlandia posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Rosją.

Według informacji podanych przez serwis, Stubb wykazał się również gotowością do proponowania konkretnych inicjatyw i przejmowania odpowiedzialności politycznej. Jego kandydatura jest rozważana jako jedna z możliwych opcji reprezentacji Europy na przyszłym szczycie pokojowym.

Jednocześnie w UE podkreśla się konieczność zapewnienia reprezentacji całej Unii, a nie tylko poszczególnych wpływowych państw. Politico informuje również, że podczas szczytu w Brukseli w zeszłym tygodniu europejscy przywódcy zapytali António Costę, czy powinien już przeprowadzić rozmowę z Putinem. Jednak przewodniczący Rady Europejskiej odpowiedział, że na razie nie planuje takich kontaktów.

Jak pisze wydawnictwo, część przedstawicieli UE uważa Costę za bardziej odpowiednią kandydaturę do negocjacji z Kremlem niż Ursulę von der Leyen czy Kai Kallas. Wyjaśnia się to ich wyraźnym poparciem dla Ukrainy oraz wcześniejszymi krytycznymi wypowiedziami Kallas pod adresem Trumpa.

Źródło: Politico

Przypomnijmy, że Clinton zasugerowała, iż Putin może dysponować kompromitującymi materiałami na Trumpa w związku z aktami Epsteina.

Wcześniej Putin poprosił Witkofa o przekazanie podziękowań Melanii Trump.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i dobiegły końca.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

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