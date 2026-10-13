W Estonii w środę, 14 października, odbędzie się ogólnokrajowy test systemu ostrzegania ludności EE-ALARM. Syreny w całym kraju będą wyć od 15:00 do 15:10, informuje ERR News.

Jak przebiegnie test

Około południa mieszkańcy otrzymają przypomnienie SMS. Podczas testu będą również wysyłane powiadomienia przez aplikację Eesti oraz aplikację mobilną Ole Valmis! („Bądź gotowy”). Na kanałach ERR będzie emitowany pasek informacyjny.

Podczas testu nie są wymagane żadne działania ze strony ludności. W przypadku rzeczywistej sytuacji nadzwyczajnej ludzie powinni szukać schronienia. Po zakończeniu testu nie zostanie wysłane osobne powiadomienie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cel testu

Test ma sprawdzić niezawodność systemu, wykonane naprawy i aktualizacje, a także wykryć możliwe niedociągnięcia. Służba Ratownicza wezwała mieszkańców, aby z wyprzedzeniem przemyśleli, gdzie mogliby schronić się w domu, w pracy lub w szkole.

Zgodnie z niedawnym badaniem ponad dwie trzecie mieszkańców Estonii w razie potrzeby szukałoby najbezpieczniejszego miejsca w swoim mieszkaniu, najczęściej piwnicy. Jednocześnie tylko około jedna czwarta respondentów uważa, że ich mieszkanie już ma takie miejsce.

Będzie to trzeci ogólnokrajowy test EE-ALARM w 2026 roku: poprzednie odbyły się w marcu i czerwcu. Kolejne testy zaplanowano na luty, czerwiec i październik 2027 roku. Według rosyjskojęzycznego portalu ERR, 6 października w Muuga syrena przypadkowo uruchomiła się podczas planowanych prac technicznych.

Czytaj nas na