W Estonii w wyborach parlamentarnych w 2027 roku wyborcy będą mogli głosować elektronicznie za pomocą urządzeń inteligentnych, w tym smartfonów. Taką decyzję zatwierdził Krajowy Komitet Wyborczy, informuje ERR News.

Głosowanie przez iOS i Androida

Estonia stosuje głosowanie elektroniczne od 2005 roku, jednak dotychczas było ono dostępne wyłącznie z komputera. Teraz ma zostać opracowana aplikacja dla urządzeń inteligentnych z systemami iOS i Android, którą będzie można pobrać z Apple App Store i Google Play.

W sklepach z aplikacjami będzie również dostępny program do weryfikacji głosu elektronicznego. Umożliwi on wyborcom upewnienie się, że ich głos dotarł do elektronicznej urny i prawidłowo odzwierciedla wybraną opcję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Argumenty komisji wyborczej

Przewodnicząca Krajowego Komitetu Wyborczego Ingrid Kullerkann oświadczyła, że większość członków organu uważa ryzyko związane z głosowaniem mobilnym za wystarczająco ograniczone. Według niej głosowanie z urządzenia mobilnego nie wiąże się z większym ryzykiem niż korzystanie z komputera.

Kullerkann wymieniła dostępność i odporność wyborów na sytuacje kryzysowe wśród powodów wprowadzenia nowego sposobu głosowania. Szef Państwowej Służby Wyborczej Arne Koitmäe podkreślił, że dodanie nowych systemów operacyjnych nie zmienia systemu e-głosowania, a jedynie rozszerza listę urządzeń, z których można oddać głos.

Wcześniejsze testy

Parlament Estonii zatwierdził możliwość głosowania z urządzeń inteligentnych w 2024 roku. W 2025 roku Państwowa Służba Wyborcza i Urząd Systemów Informacyjnych przeprowadziły publiczne testy mobilnego e-głosowania, sprawdzając składanie, przekazywanie i odbieranie głosów. Według ERR News aplikację uznano za niezawodną, a użytkownicy przekazali pozytywne opinie.

Czytaj nas na